Rusia a atacat cu drone lângă România. Două avioane de luptă Eurofighter au fost ridicate în aer. A fost emis mesaj Ro-Alert

<1 minut de citit Publicat la 08:51 14 Iun 2026 Modificat la 08:51 14 Iun 2026

Avion de luptă Eurofighter Typhoon. Sursă foto: Getty Images

Rusia a executat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Drept urmare, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu au decolat pentru monitorizarea situaţiei, a informat MApN.

"Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", a precizat Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, aeronavele Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 00:10, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea.

Un mesaj RO-ALERT a fost trimis la ora 00:02. Alerta aeriană a încetat la ora 01:11, a precizat ministerul.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01:44.

MApN informează în timp real structurile NATO cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea, a reamintit instituția.