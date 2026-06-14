Un poștaș a fost concediat după 42 de ani de muncă pentru că a continuat să urce coletele până la ușa destinatarilor

În opinia sa, această abordare era în interesul clienților și respecta spiritul serviciului public pe care Poșta ar trebui să îl ofere. Foto: Getty Images

Un poștaș din orașul elvețian Vevey susține că și-a pierdut locul de muncă după ce a continuat să livreze coletele direct la ușa destinatarilor, în ciuda instrucțiunilor primite de la angajator, potrivit Blick.

Jean-Daniel Taverney, care se apropie de vârsta de 60 de ani, a lucrat pentru Poșta Elvețiană timp de 42 de ani. În februarie, instituția a decis încetarea contractului său de muncă, acesta rămânând angajat doar până la sfârșitul lunii mai.

Într-un interviu acordat publicației „24 heures”, fostul poștaș a explicat că a ales în repetate rânduri să nu respecte anumite directive interne. Printre acestea se numără obligația de a nu mai urca la etaj pentru livrarea coletelor și modificările privind distribuirea corespondenței.

A continuat să ducă pachetele până la ușa destinatarilor pentru a evita furturile

Bărbatul afirmă că a continuat să ducă pachetele până la ușa destinatarilor deoarece în holurile unor imobile erau raportate frecvent furturi. În opinia sa, această abordare era în interesul clienților și respecta spiritul serviciului public pe care Poșta ar trebui să îl ofere.

Cazul apare într-un context în care serviciile poștale trec prin transformări importante. Volumul coletelor este în creștere, în timp ce numărul scrisorilor tradiționale scade constant. În același timp, angajații se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru eficientizarea activității.

Jean-Daniel Taverney a fost activ și în sindicatul angajaților din domeniu și s-a opus unor reorganizări locale despre care considera că afectează condițiile de muncă ale echipelor.

Compania susține că regulile interne sunt necesare pentru a asigura un serviciu eficient

Sindicatul Syndicom a sărit în apărarea fostului poștaș, considerând concedierea nejustificată și abuzivă. Organizația solicită reintegrarea acestuia și intenționează să ducă litigiul în fața tribunalului muncii.

Poșta Elvețiană a refuzat să comenteze în detaliu cazul individual, invocând protecția datelor personale. Instituția a respins însă orice legătură între concediere și activitatea sindicală a fostului angajat.

Compania susține că regulile interne sunt necesare pentru a asigura un serviciu eficient, sigur și adaptat schimbărilor din domeniul logisticii. Reprezentanții Poștei au precizat că, în mod normal, încălcarea procedurilor este tratată mai întâi prin dialog, instruire și măsuri de sprijin, iar concedierea este luată în calcul doar după o analiză atentă.

Într-un comunicat transmis presei, Poșta Elvețiană a declarat că tratează situația cu maximă seriozitate și că va analiza în continuare cazul împreună cu conducerea și partenerii sociali pentru a obține o imagine completă asupra circumstanțelor care au dus la această decizie.