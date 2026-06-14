Un tânăr de doar 19 ani și-a vândut aplicația cu 30 de milioane de dolari. A depășit 10 milioane de utilizatori în doar doi ani

Aplicația, numită Cal AI, a fost lansată în mai 2024. Foto: Zach Yadegari / Instagram

În timp ce mulți studenți își petreceau sfârșitul anului învățând pentru examene, Zach Yadegari finaliza una dintre cele mai importante tranzacții din cariera sa. La doar 19 ani, antreprenorul american și-a vândut aplicația de monitorizare a caloriilor bazată pe inteligență artificială, după ce aceasta a ajuns la milioane de utilizatori și venituri anuale impresionante, potrivit Business Insider.

Aplicația, numită Cal AI, a fost lansată în mai 2024 și a crescut rapid, depășind 10 milioane de utilizatori. Înainte de vânzare, afacerea genera aproximativ 30 de milioane de dolari pe an.

Yadegari spune că decizia de a vinde compania nu a fost luată doar din motive financiare. Fondatorii au discutat despre obiectivele lor pe termen lung și au ajuns la concluzia că este momentul potrivit pentru un nou capitol.

Tânărul antreprenor afirmă că și-a dorit ca proiectul să continue să se dezvolte, însă consideră că misiunea sa nu se limitează la o aplicație de numărat calorii.

Un nou proiect axat pe productivitate și sănătate

La scurt timp după tranzacție, Yadegari a început să lucreze la o nouă companie, numită Flow. Brandul urmărește să dezvolte produse care să îi ajute pe oameni să fie mai productivi și să adopte obiceiuri mai sănătoase.

Primul produs lansat este un ceas deșteptător conceput pentru cei care amână alarma de mai multe ori sau își petrec primele minute ale dimineții navigând fără oprire pe telefon.

Sistemul funcționează împreună cu o mică stație care trebuie amplasată într-un alt loc din locuință. Pentru a opri alarma, utilizatorul este obligat să se ridice din pat și să apropie telefonul de dispozitiv. În același timp, aplicația poate bloca temporar accesul la anumite programe și rețele sociale.

Inspirat din propriile obiceiuri

Yadegari spune că ideea a apărut dintr-o problemă personală. El recunoaște că, uneori, după trezire, petrece chiar și jumătate de oră pe telefon înainte să înceapă activitățile zilei.

Pe lângă funcția de alarmă, produsul poate monitoriza și somnul utilizatorului, inclusiv zgomotele produse în timpul nopții.

De la software la produse fizice

Noul proiect îl aduce într-un teritoriu diferit față de afacerile sale anterioare. Dacă până acum s-a concentrat exclusiv pe aplicații software, Flow implică producția și distribuția unor dispozitive fizice.

Acest lucru vine cu provocări suplimentare, de la fabricare și stocuri până la întârzieri de livrare. Cu toate acestea, experiența acumulată în dezvoltarea și vânzarea unor companii de succes îi oferă încrederea necesară pentru a începe din nou de la zero.

Înainte de Cal AI, Yadegari a mai avut un succes notabil. La 16 ani și-a vândut prima aplicație, o platformă care le permitea elevilor să acceseze jocuri la școală, pentru aproximativ 100.000 de dolari.

Tânărul consideră că sănătatea, productivitatea și starea de bine sunt domenii cu un potențial uriaș de creștere și, mai important, zone în care tehnologia poate avea un impact real asupra vieții oamenilor.