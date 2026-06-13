Cel mai bogat om din Africa are acum o avere mai mare decât economiile a 33 de țări

2 minute de citit Publicat la 12:08 13 Iun 2026 Modificat la 12:13 13 Iun 2026

Aliko Dangote, președinte și CEO - Dangote Group, alături de Justin Smith, cofondator și CEO - Semafor, la un eveniment în Washington, DC, pe 16 aprilie 2026. Sursa foto: Getty Images

Averea celui mai bogat om din Africa depășește acum economiile cumulate ale 33 de ţări africane. Aceasta veste despre Aliko Dangote vine la nici o lună după ce acesta a bătut palma pentru un proiect gigant de conducte de gaze și petrol în estul continentului.

Averea celui mai bogat om din Africa, mai mare decât PIB-ul a 33 de state africane

Averea miliardarului nigerian a urcat la aproximativ 36,5 miliarde de dolari, iar cel mai bogat om din Africa dispune acum de o avere mai mare decât PIB-ul anual estimat al 33 de state africane, relatează africa.businessinsider.com.

Această creștere a fost alimentată de valoarea în creștere a rafinăriei Dangote Petroleum Refinery, evaluată în prezent la aproximativ 39,1 miliarde de dolari. Potrivit sursei citate, capitalul său net depășește acum PIB-ul unor state precum Mali, Botswana, Gabon, Rwanda și Mauritius.

Comparația, bazată pe estimările Bloomberg Billionaires Index și pe proiecțiile FMI privind PIB-ul nominal pentru 2026, arată dimensiunea extraordinară a averii create de cel mai mare imperiu industrial privat din Africa.

Deși PIB-ul măsoară producția economică anuală a unei țări, iar averea netă reprezintă bogăția acumulată a unei persoane, comparația ilustrează amploarea impresionantă a expansiunii imperiului de afaceri al lui Aliko Dangote, impulsionată tot mai mult de valoarea în creștere a Rafinăriei de Petrol Dangote.

Potrivit proiecțiilor FMI pentru 2026, economia statului Mali este estimată la 33,85 miliarde de dolari, situându-se ușor sub averea netă estimată a lui Aliko Dangote. Toate economiile africane prognozate de FMI sub nivelul Mali sunt mai mici decât averea acestuia.

Printre acestea se numără Mali (33,85 miliarde dolari), Burkina Faso (32,51 miliarde), Guineea (29,93 miliarde), Benin (27,79 miliarde), Ciad (25,63 miliarde), Niger (24,81 miliarde), Gabon (23,36 miliarde), Mozambic (23,27 miliarde), Botswana (21,94 miliarde) și Madagascar (21,18 miliarde).

Lista include, de asemenea, economii africane mai mici precum Seychelles, Capul Verde, Comorele, São Tomé și Príncipe, Djibouti, Lesotho, Gambia, Liberia și Republica Centrafricană.

Dimensiunea comparației devine și mai evidentă atunci când este privită în raport cu unele dintre economiile mai cunoscute ale Africii.

Averea lui Dangote depășește acum PIB-ul estimat al unor state bogate în resurse, precum Gabon, Botswana și Niger, dar și al unor economii regionale importante, precum Mali, Burkina Faso, Benin și Mozambic. De asemenea, averea sa se apropie de dimensiunea economiei Senegalului, estimată la 40,47 miliarde de dolari, și a Zambiei, estimată la 41,24 miliarde de dolari, însă rămâne sub nivelul ambelor.

Rafinăria care alimentează creșterea

Ultima creștere a averii miliardarului nigerian este strâns legată de valoarea în urcare a activelor sale industriale, în special de rafinăria privată Dangote Petroleum Refinery, care a transformat structura imperiului său de afaceri.

Timp de decenii, averea lui Aliko Dangote a fost construită în mare parte pe ciment, zahăr și alte afaceri din sectorul manufacturier. Astăzi, activitatea de rafinare devine unul dintre cei mai importanți piloni ai conglomeratului.