O descoperire neașteptată în Toscana: ADN din semințe romane arată că vița de vie din Chianti producea struguri albi acum 2.000 de ani

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Semințe de struguri vechi de 2.000 de ani, găsite în fântâni antice din Toscana, ascundeau o surpriză: vița de vie care a stat la baza unuia dintre cele mai faimoase vinuri roșii din lume producea, în realitate, struguri albi. Descoperirea, făcută de cercetători de la Universitatea York, aruncă o nouă lumină asupra originilor vinificației moderne și asupra rețelelor agricole sofisticate ale Imperiului Roman, scrie The Guardian.

ADN extras din semințe de struguri vechi de 2.000 de ani, găsite în fântâni antice din Toscana, le-a permis oamenilor de știință să reconstituie cel mai amplu istoric genetic al vițelor de vie recuperate dintr-un singur sit.

Descoperirile au arătat că viile din epoca romană făceau parte dintr-o rețea agricolă sofisticată a imperiului, care ar fi putut influența dezvoltarea vinificației moderne.

Cercetarea condusă de oameni de știință de la Universitatea York a relevat, de asemenea, că strugurii albi dominau cândva situl din Chianti – o zonă din Toscana celebră pentru vinurile sale roșii de sangiovese.

Descoperirea a fost făcută la Cetamura del Chianti, un sit arheologic așezat pe un deal, care a fost mai întâi locuit de etrusci, apoi de romani și, ulterior, de italienii medievali. Cei care au trăit acolo între 300 î.Hr. și 300 d.Hr. au aruncat sâmburi de struguri în fântâni adânci, unde aceștia s-au conservat în nămol lipsit de oxigen.

„Am secvențiat ADN-ul a 80 de semințe și am găsit o poveste remarcabilă de continuitate”, a declarat dr. Oya Inanli, coautoarea studiului de la Universitatea York. „O mare majoritate a semințelor testate aparțineau unei singure soiuri identice, transmisă direct de la etrusci la romani și menținută timp de secole. Am reușit să mergem și un pas mai departe cu testele genetice și să determinăm culoarea strugurilor antici. Markerii au revelat că această clonă dominantă și longevivă producea boabe albe”.

Prevalența strugurilor albi a surprins echipa de cercetare.

„Cercetarea echipei noastre adaugă un capitol important în istoria vinului din regiunea vitivinicolă Chianti. Ce surpriză încântătoare să aflăm că faimosul vin roșu de astăzi a fost, de fapt, precedat de un vin alb, îngrijit și menținut timp de secole în perioada etruscă și romană”, a declarat Nancy De Grummond, profesoară la Universitatea de Stat din Florida, care conduce săpăturile de la Cetamura del Chianti din 1973.

După cucerirea romană a așezării, la Cetamura au apărut noi soiuri de struguri, posibil indicând vițe aduse din alte colțuri ale imperiului, arată studiul. Testele genetice au dezvăluit, de asemenea, că clona dominantă de la Cetamura era strâns înrudită cu două semințe antice de struguri testate anterior din sudul Franței.

Cercetătorii spun că aceasta reprezintă o dovadă biologică a existenței unor rețele agricole pe distanțe lungi în întreg Imperiul Roman – rețele care ar fi putut contribui la producția standardizată de vin pe care o cunoaștem astăzi.