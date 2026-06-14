Crin Antonescu, despre conflictul dintre Bolojan şi Ilie Nicuşor: Acest război se poartă pe un câmp de luptă, numit "PNL"

Crin Antonescu, fostul preşedinte al Partidului Liberal Naţional. Sursa foto: Agerpres

Fostul preşedinte PNL, Crin Antonescu, a declarat duminică seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că războiul dintre premierul demis Ilie Bolojan şi preşedintele României, Nicuşor Dan, "se poartă, în mod evident, pe un câmp de luptă, în acest moment, numit «Partidul Liberal Naţional»". În cadrul interviului, fostul lider PNL a subliniat că şeful statului intenţionează să refacă această coaliţie, astfel încât ţara să aibă un guvern stabil. Totodată, a subliniat că vrea să vadă reforme foarte concrete şi cu termene.

"Trebuie să înţelegem foarte limpede că ori construim o majoritate cu PSD-ul, ori construim o majoritate cu AUR. Ori ne ducem la anticipate, ceea ce pare destul de greu", a mai menţionat fostul preşedinte al Partidului Liberal Naţional în timpul declaraţiilor.

Crin Antonescu, fost lider PNL: Vă dezamăgesc, nu sunt capabil să fac lumină, este foarte greu, dar putem schimba câteva idei.



Oana Zamfir, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: Numai domnul Bolojan a aprins lumina, dar la Palatul Victoria. Domnule Antonescu, trăsnet a căzut această veste, la Palatul Cotroceni, de dimineaţă, puţini oameni au ştiut. La ora 20:00, vom afla de la domnul Veştea când anume a primit această propunere din partea preşedintelui României. Însă, din partea grupării Bolojan a venit instant acuzaţia de "trădare" şi acuzaţia adusă lui Nicuşor Dan că vrea să rupă Partidul Naţional Liberal. Credeţi că în acest moment, războiul acesta dintre domnul Bolojan şi domnul Nicuşor Dan se joacă în această cheie? Vrea preşedintele României ce a spus de la bun început: să refacă această coaliţie, astfel încât ţara să aibă un guvern stabil? Sau vrea să rupă Partidul Naţional Liberal.

Crin Antonescu, fost lider PNL: Prima, cu siguranţă, nu ştiu dacă şi a doua. E clar conflictul politic între cei doi domni pe care i-aţi amintit – preşedintele şi încă prim-ministrul – şi acest război se poartă, în mod evident, pe un câmp de luptă, în acest moment, numit "Partidul Naţional Liberal".

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Pe mine, unul, din afara Partidul Naţional Liberal, dar, desigur, interesat în mod special, măcar ca votant, dacă nu şi-n virtutea trecutului, mă interesează două lucruri în acest moment: unu – că România, o ţară aflată în criză, repetăm această chestiune ca pe o banalitate, dar situaţia e reală, o repetăm demult zi de zi. O criză de autoritate şi de încredere, în primul rând, în cei care conduc România, indiferent în ce tabără sunt ei sau nu, o criză economică – cu perspectivele de agravare, o criză socială, o criză chiar de securitate, după cum am văzut în episoadele recente de la Galaţi şi Constanţa".

Crin Antonescu, fost lider PNL: E clar că ne chinuim de o lună şi ceva şi avem un Guvern care nu pleacă şi altul care nu vine, e clar că fiecare zi care trece nu e de bun augur şi, ca atare, România are nevoie repede de un guvern bazat pe o majoritate solidă – majoritate solidă nu în sensul cifrelor, pentru că o majoritate foarte puternică numeric nu prea are de unde să iasă, dar măcar, şi asta ar fi suficient, şi prin asta definesc un guvern cel mai bun posibil acum, nici măcar prin persoana prim-ministrului, o majoritate în care forţele politice angajate, pentru că vorbim de un guvern politic – eu v-am spus cu guvernele cu tehnocraţi, cu Tomac, astea erau glume – să fie angajate în mod serios pe câteva ţinte, pe câteva obiective, pe câteva principii, pe care să le asume din capul locului şi cât mai explicit. Să nu mai vorbim de reforme general, de reforme imaginare, de reforme fantomatice, ci de reforma A, B, C, D – foarte concrete şi cu termene, dacă se poate. Asta mă interesează pe mine. Cum se face asta? E treaba partidelor şi, sigur, pentru Partidul Naţional Liberal, în ipoteza cu Adrian Veştea este o problemă.

Crin Antonescu: Se dă o luptă în PNL, care se va amplifica zilele viitoare, până la proporţii spectaculoase

"Al doilea lucru, care, de data asta, mă interesează, strict privitor la Partidul Naţional Liberal este că, dacă tot se dă o luptă acolo, şi se dă o luptă, care, probabil, se va amplifica în următoarele zile, până la proporţii spectaculoase, eu aş vrea să fie o clarificare sau o luptă pe o miză mare, şi anume: identitatea partidului. Dacă e doar o luptă pe cine prinde nişte posturi la guvernare şi cine rămâne în opoziţie sau vrea să rămână în opoziţie, asta mă interesează mai puţin. O luptă pe identitate, o luptă, mai precis, între conservatori şi progresişti, între oameni care sunt din pilonul naţional, liberal, conservator, cum spuneam, şi atenţie aici: nu vorbesc doar despre membri vechi ai Partidului Naţional Liberal, pentru că l-aţi avut pe George Scripcaru, îl aveţi pe Alin Tişe, oameni cu poziţii cât se poate de conservatoare, de naţional-liberale, ca să spun aşa.

Şi, sigur, în partea cealaltă, cine doreşte, aşa cum domnul Bolojan a făcut până acum, din punctul meu de vedere, să calce pe urmele lui Traian Băsescu cu arsenalul, cu instrumentele de propagandă şi cu armata de propagandă a lui Traian Băsescu, să o facă liniştit, pentru că fiecare are ales în viaţa asta. Dar această ambiguitate pentru Partidul Naţional Liberal, la nivel identitar, este pentru mine, ca alegător, repet, de neacceptat şi cred că nu e benefică nici partidului", a mai explicat fostul lider PNL.

Oana Zamfir, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN: E foarte important ce aţi spus, domnule Antonescu, definând această luptă ca fiind între conservatori şi progresişti. Cu alte cuvinte, între viziunea celor vechi din PNL cu intenţiile domnului Bolojan de a crea acest pol alături de cei de la USR, construcţie cu care a intrat deja în coliziune cu un din ce în ce mai conservator, surprinzător, Nicuşor Dan. Despre asta e vorba?

Crin Antonescu, fost lider PNL: Sigur, domnul Bolojan sau PNL-ul sau oricine poate să creeze orice pol doreşte, dar ca să crezi un pol, trebuie să ai o identitate cu care să intri şi să să contruieşti acest pol. Eu cred că această identitate nu este definită, eu cred că, de fapt, toată această bătălie nu este pentru un partid, ci este pentru o persoană, repet: e un conflict de persoane. Am opţiunile mele în privinţa asta, nu am de ce să mă amestec, însă, aş vrea, totuşi, o dată pentru totdeauna, poate lămurim un lucru sau poate se lămureşte în mintea celor care sunt actanţi, decidenţi în Partidul Naţional Liberal şi în alte părţi.

Domne, a reînceput această discuţie obositoare, sâcâitoare şi falsă despre PSD! Pentru Dumnezeu, PSD este un partid cu multe păcate, cu oameni buni, cu oameni mai puţin buni, cu oameni detestabili, cu oameni admirabili ca şi PNL-ul, ca şi alte partide. Nu e problema României asta! Trebuie să înţelegem foarte limpede că ori construim o majoritate cu PSD-ul, ori construim o majoritate cu AUR. Ori ne ducem la anticipate, ceea ce pare destul de greu. (...).