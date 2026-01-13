Igor Dodon cere ca Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru „trădare” după ce a spus că ar vota pentru reunificarea cu România

Igor Dodon. Foto: Profimedia Images

Partidul pro-rus al lui Igor Dodon a cerut autorităților judiciare și de securitate de la Chișinău să o „pună sub acuzare” pe președinta Maia Sandu pentru „trădare” după ce ea a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea Moldovei cu România, dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Dodon susține că Maia Sandu reprezintă „o amenințare pentru existența Republicii Moldova” și spune că o consideră „ilegitimă”.

„Declaraţia preşedintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi absorbţia acesteia de către România nu este o «opinie personală» şi nici o «speculaţie abstractă», ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”, afirmă PSRM (partidul-anexă al lui Putin în R. Moldova - n. red.) într-un comunicat publicat pe Facebook de liderul partidului, fostul preşedinte Igor Dodon, pe care Maia Sandu l-a învins la alegerile prezidenţiale din decembrie 2020.

„De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată şi că este dispusă să susţină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naţionale, exprimată conştient, public şi pe o platformă străină”, acuză pro-rușii moldoveni, aflaţi în opoziţie în parlamentul de la Chişinău.

Maia Sandu: „Aș vota pentru reunificarea cu România”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „Da” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România.

Deşi nu a fost prima dată când Maia Sandu a exprimat o astfel de opinie, este pentru prima dată când ea face, din această calitate oficială, un comentariu în acest sens.

Ea a citat ca argument contextul geopolitic şi ameninţarea Rusiei, însă a precizat că este conştientă că în acest moment nu există în rândul populaţiei o majoritate favorabilă acestei idei şi, de aceea, integrarea ţării în UE este cel mai realist obiectiv pentru Republica Moldova.

Pro-rușii o acuză pe Maia Sandu că e o „amenințare” pentru R. Moldova

„Deosebit de cinic şi periculos este faptul că asemenea declaraţii provin de la o persoană care ocupă temporar funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituţiei, Preşedintele este garantul suveranităţii şi independenţei statului.

Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcţia supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist şi a dictatului extern, subminând bazele statalităţii moldoveneşti”, comentează PSRM în comunicat, cerând demisia imediată a președintei.

„Fiecare zi în care rămâne în funcţia de Preşedinte reprezintă o ameninţare la adresa existenţei Republicii Moldova ca stat independent”, afirmă PSRM.

Pro-rușii din Moldova cer Procuraturii Generale, SIS (serviciul de informaţii şi securitate) şi tuturor organelor competente „să iniţieze de urgenţă o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale şefului statului la dezmembrarea ţării necesită cea mai dură evaluare juridică şi politică”.

De asemenea, susținătorii lui Putin fac apel la toate forţele „patriotice” - din Parlament, din administraţia locală şi din societatea civilă - să lase deoparte divergenţele „tactice” şi să se unească împotriva „regimului Maiei Sandu, care împinge ţara spre pierderea suveranităţii, scindarea societăţii şi o catastrofă naţională”, spun ei. Ei acuză „unioniştii” că acţionează „la ordinul curatorilor externi”, fără a preciza cine sunt aceştia.