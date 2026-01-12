Maia Sandu: „Aș vota pentru reunirea Moldovei cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”

Maia Sandu. Sursa foto: Foto: Hepta-DPA Images / Kay Nietfeld

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu pentru unul dintre cele mai mari podcasturi din Marea Britanie, că ar vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. "Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană", a afirmat Maia Sandu în interviul preluat şi de deschide.md, adăugând însă că "înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România".

Lidera de la Chişinău a spus că unificarea Moldovei cu România ar fi avut mai multe şanse de reuşită în urmă cu câteva decenii.

„La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte.

Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mărul care au participat la mișcarea de renaștere și după numărul celor care au ieșit în stradă, sute de mii, putem spune că am fi avut un suport pentru reunirea cu România”, a declarat Maia Sandu.

Preşedinta Moldovei a transmis că ar vota "Da" la un eventual referendum pentru reunirea Moldovei cu România.

"Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România, dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea", a mai declarat Maia Sandu.

Ea a mai spus că Vladimir Putin se amestecă în treburile interne ale Uniunii Europene şi că lideriul de la Kremlin îşi doreşte să controleze Europa.