Dezinformare despre riscurile produselor fără fum, reclamată de 23 de experți europeni într-o scrisoare către Comisia Europeană

Demersul vine ca reacție la o serie de afirmații publice făcute de comisarul Várhelyi. foto: pexels.com/Marek Piwnicki

Un grup de 23 de experți europeni în știința și reglementarea tutunului și nicotinei a transmis la finalul lunii februarie o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care acuză existența unor declarații oficiale „false și înșelătoare” referitoare la riscurile produselor fără fum.

Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic în politici publice privind tutunul și reducerea riscurilor, are ca obiectiv corectarea unor afirmații atribuite comisarului european Olivér Várhelyi, considerate de semnatari drept contrare evidențelor științifice disponibile. Acesta ocupă funcția de Comisar European pentru Sănătate și Bunăstare Animală, în cadrul celui de‑al doilea mandat al Comisiei conduse de Ursula von der Leyen.

Contextul scrisorii Leyen.

Demersul vine ca reacție la o serie de afirmații publice făcute de comisarul Várhelyi, care a susținut în mod repetat că produsele fără fum – inclusiv țigările electronice și produsele de încălzire a tutunului – ar fi la fel de dăunătoare ca fumatul tradițional.

Argumentele experților

În scrisoare, autorii susțin că declarațiile comisarului sunt false deoarece ignoră corpul consistent de dovezi care arată că produsele fără fum reduc expunerea la toxine comparativ cu țigările combustibile. Ei arată că nu există nicio evaluare toxicologică sau analiză științifică recunoscută care să valideze afirmațiile comisarului, în timp ce numeroase dovezi indică faptul că alternativele fără fum prezintă doar o fracțiune din riscul asociat fumatului clasic. Aceștia subliniază că poziția oficială exprimată public contrazice inclusiv evaluări și declarații anterioare ale instituțiilor europene, ceea ce reprezintă, potrivit lor, o abatere serioasă de la standardele de rigurozitate științifică.

Experții avertizează că astfel de afirmații pot afecta negativ politicile publice europene. Ei menționează că reprezentarea incorectă a riscurilor riscă să distorsioneze procese esențiale precum revizuirea Directivei privind produsele din tutun, Planul European de Combatere a Cancerului sau reforma legislației privind accizele, punând în pericol coerența politicilor de sănătate. Scrisoarea notează că „această reprezentare greșită are consecințe multiple pentru sănătatea publică și pentru procesul de elaborare a politicilor europene”, accentuând faptul că peste 100 de milioane de utilizatori de produse cu nicotină din UE au dreptul la o comunicare corectă și responsabilă.

Reacția semnatarilor și solicitările adresate Comisiei

Grupul de experți îi cere Comisiei să corecteze public afirmațiile comisarului și să se asigure că pozițiile oficiale ale instituției se bazează strict pe evaluări științifice solide. În document se arată că declarațiile atribuite comisarului Várhelyi riscă să „erodeze credibilitatea UE” în ochii cetățenilor și ai partenerilor instituționali, inclusiv în cadrul forurilor internaționale precum Convenția-cadru a OMS pentru Controlul Tutunului.

De asemenea, scrisoarea avertizează că adoptarea unor poziții oficiale bazate pe informații eronate face imposibilă aplicarea coerentă a principiilor europene precum proporționalitatea, nediscriminarea și precauția.

Scrisoarea transmisă Comisiei Europene pune în centru o problemă esențială: responsabilitatea instituțiilor europene de a comunica public doar informații corecte din punct de vedere științific, în special în domenii sensibile precum sănătatea publică și politicile privind tutunul și nicotina.

Autorii solicită o corectare oficială și o reevaluare a pozițiilor exprimate public pentru a evita prejudicierea politicilor UE, a încrederii cetățenilor și a credibilității instituționale.