Dragoș Pîslaru: “Nu vreau să creez speranțe pentru banii din PNRR legați de reforma pensiilor magistraților”

Dragoș Pîslaru: “Nu aș vrea să mă hazardez să apreciez șansele". sursa foto: Agerpres

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat la Antena 3 CNN, în urma întâlnirilor de la nivel înalt care s-au desfășurat joi la Bruxelles, că nu vrea să creeze așteptări privind banii din PNRR pentru jalonul legat de reforma pensiilor magistraților, dar a subliniat că oficialii europeni au ascultat cu atenție argumentele guvernului:

“Nu aș vrea să mă hazardez să apreciez șansele. Ceea ce vreau să vă spun este că semnalul pe care l-am primit astăzi în întâlnire este că președinta Ursula von der Leyen a ascultat argumentele noastre, am participat la întâlnirea pe care prim-ministrul a avut-o cu președinta Comisiei Europene și este foarte important că am reușit la cel mai înalt nivel să explicăm că reforma este foarte importantă, că a fost așteptată de foarte mult timp și că în mod evident este foarte important să înțelegem că o astfel de reformă odată ce o faci nu poți să fii penalizat că ai făcut-o. E adevărat că am depășit data limită și nu vreau să creez așteptări sau speranțe în plus. Faptul că a existat această discuție despre cum putem debloca tranșele 3 și 4 din PNRR, e foarte important”.

Întrebat dacă astăzi este mai optimist privind posibilitatea ca România să obțină cei 231 de milioane de euro, Dragoș Pîslaru a răspuns:

“Da, dar nu vreau să creez speranțe într-o zonă în care nu cred că ar trebui să le crăm. Sunt optimist pentru că ne-am făcut treaba bine, am prezentat profesionist argumentele noastre și era important să avem și în țară niște evoluții. Astăzi am primit motivarea de la CCR și mâine cel mai probabil se va promulga legea ceea ce ne va permite să închidem un capitol”.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat joi după discuțiile de la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că deși termenul pentru jalonul legat de reforma pensiilor speciale ale magistraților din PNRR a fost depășit, oficialii europeni au apreciat eforturile depuse de Guvern.

Acces la fonduri de 20 de miliarde de euro

Despre lansarea platformei de finanțare East-Invest care oferă fonduri de 20 de miliarde de euro țărilor din estul UE, Dragoș Pîslaru a precizat că inițial România nu era inclusă:

“Inițial România nu era prinsă în această facilitate, era dedicată Finlandei, Poloniei și țărilor baltice. România s-a mobilizat la nivelul MIPE, a Ministerului de Finanțe, reprezentanța permanentă și am explicat că e nevoie de unitatea frontierei estice. Nu doar că au fost incluse granițele cu Rusia, Belarus și Ucraina, dar și Marea Neagră.

Trei regiuni din România: nord-vest, nord-est și sud-est vor fi eligibile pentru investiții care vor fi o combinație de instrumente financiare cu granturi din politica de coeziune, dar care se vor multiplica prin acest program. Vom putea finanța investiții, IMM-uri, anteprenoriat, dar și proiecte din zone cum ar fi agricultură, transporturi, conectivitate. Avem o plajă largă pentru investiții. Proiectul va fi pentru următorii doi ani”.

Premierul s-a întâlnit joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre banii din PNRR.

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană, dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților. De altfel, legea nu a fost promulgată încă de președintele Nicușor Dan pentru că motivarea judecătorilor CCR a fost dată abia joi.