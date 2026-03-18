Dominic Fritz acuză PSD că a generat o criză artificială pentru a testa o alianță cu AUR: „Nu s-au înţeles la preţ şi a picat”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Dominic Fritz, președintele USR. Foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a acuzat pe social-democrați că au creat o „criză artificială”, la dezbaterile pe buget, pentru a testa o alianță cu AUR. Însă, potrivit liderului USR, această potențială majoritate parlamentară „a picat”, după ce social-democrații și aleșii AUR nu s-au înțeles „la preț”, relatează Agerpres.

„Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. Am înţeles din declaraţiile unora că nu s-au înţeles la preţ şi a picat această majoritate”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că este momentul ca PSD să accepte că nu există o majoritate pentru amendamentul lor, nici în cadrul Coaliţiei, nici cu partidele din Opoziţie.

„Dar asta înseamnă că nu există în acest moment o voinţă parlamentară pentru propunerile PSD. La dorinţa PSD, s-a retestat această voinţă şi din nou a picat la vot. Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste”, a declarat Dominic Fritz, în Parlament.



Președintele USR a adăugat că USR respinge amendamentul PSD, deoarece orice creştere a deficitului va genera o creştere a preţurilor, afectând tocmai categoriile de populaţie pe care social-democraţii spun că vor să le protejeze.



Întrebat ce soluţie îi va propune liderului PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele USR a declarat că va susţine să fie respectat votul exprimat, miercuri, în comisiile parlamentare de buget-finanţe.



„Eu merg cu propunerea de a nu vota de câte ori e nevoie pentru a ieşi ce îşi doreşte PSD, ci de a respecta votul de astăzi din comisie, unde de două ori s-a votat şi de două ori nu s-a găsit o majoritate. (...) PSD a avizat cu ministerele lor bugetul. A fost agreat în Guvern. Au spus: 'o să mai venim în Parlament cu amendamente, ca să vedem care este voinţa parlamentară'. Iată că astăzi ştim care este voinţa parlamentară”, a explicat liderul USR.



Preşedintele USR a menţionat că atunci când vin cu modificări la proiectul de buget social-democraţii ar trebui să indice şi sursa de finanţare. „Înţeleg că unii îşi doresc să taie de la investiţii şi să bage la funcţionare, la cheltuieli curente. Dar este fix politica ce ne-a adus la un deficit de 10%”, a precizat el.