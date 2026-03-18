Florin Manole, despre amendamentul PSD care a blocat Legea Bugetului: „Mi-au zis doar «nu se poate», nu «avem noi o variantă mai bună»”

„Multă lume vorbește despre dorința de a acorda o formă de sprijin pentru cei care au nevoie. Este adevărat, dar există un singur proiect și este al PSD. Dacă acele persoane care au atâta voință ar transpune această voință în scris, am putea vorbi de altă variantă. Atunci când se vorbește că există în buget 1,7 miliarde pentru „one-off”, ar trebui să se știe un lucru: bugetul se face pe legislație în vigoare, iar azi nu avem nimic în vigoare. Am putea avea, dacă acest amendament ar trece.

În al doilea rând, da, bugetul a fost adus târziu în Parlament, dar nu din cauza noastră. A fost adus acum pentru că acum a fost decizia premierului. Nu blocăm lucruri. Cumulul pensie-salariu l-am pus în transparență în august, iar salariul minim l-am trimis la Ministerul Finanțelor acum două luni”, a mai spus ministrul Muncii.

Despre alianța PSD-AUR pentru a vota amendamentul, Manole a spus că „este o minciună”

„Ideea că PSD a încercat și nu a reușit o coaliție cu AUR este o minciună. Nu am încercat așa ceva, iar Sorin Grindeanu a spus de vreo 3–4 zile că nu o să negociem cu nimeni, pentru că aceste măsuri sunt atât de decent formulate, prudent bugetar și bine argumentate, încât nu trebuie să facem acest târg cu nimeni”, a mai spus el.

Ședința Comisiei de Buget Finanțe a fost suspendată, iar plenul reunit convocat pentru miercuri seara a fost amânat până când Coaliția va găsi o soluție de deblocare a crizei.

Bogdan Huțucă, președintele Comisiei de Buget, a spus că „E o situație fără precedent, ceea ce facem noi astăzi, ce decizie se ia la nivel de lider de partide are consecințe asupra României și a nivelului cu care se împrumută România”.

Ministrul Finanțelor, Alexandu Nazare, a spus că soluţia transparentă pentru asigurarea celor 1,1 miliarde lei ceruţi prin amendamentul depus de PSD la bugetul Ministerului Muncii ar fi ca banii să fie adăugaţi pe sold, însă va fi un risc, pentru că anvelopa de deficit va creşte puţin peste 6,3% din PIB.

„E adevărat, suma este de 1,1 miliarde, soldul proiectat este de 6,25%. Soluţia transparentă este să adăugăm aceşti bani pe sold. Îi adăugăm pe sold, peste 6,25, şi îi finanţăm. E corect, e transparent. Este un risc, e adevărat, pentru că mărim anvelopa de deficit de la 6,25 la un pic peste 6,3%. Dar e o decizie pe care o puteţi lua aici. În loc să ne indicăm o sursă în stânga sau o sursă în dreapta. Care, de fapt, nu sunt surse. Pentru că, dacă erau surse, n-ajungeam aici după două luni de discuţii în Coaliţie”, a spus Nazare.