Consiliu de criză la Bruxelles, după amenințările lui Trump. Merz le cere liderilor UE să-i țină piept: „Aflăm că și SUA depind de noi”

Ursula von der Leyen vorbește de independență față de SUA în domeniul securitățiiPublicat acum 2 ore si 37 minute
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere ca Europa să-şi asigure propria securitate:
„Dar, în timp ce ne întâlnim astăzi aici, Europa se află într-un moment extrem de periculos. De la războiul din Ucraina la cel din Orientul Mijlociu, de la șocurile economice turbulente venite din exterior, la cei care încearcă să ne dezbine din interior. Așadar, avem acum propria noastră misiune generațională, moștenirea noastră pentru cei care vor veni după noi. Iar această misiune constă în construirea unei Europe cu adevărat independente.
Asta înseamnă să ne asigurăm propria securitate, cu o creștere masivă a investițiilor în apărare, cu o coloană vertebrală europeană de facilitatori strategici, și, cel mai important, fără a lăsa niciun tabu necontestat. Știm că NATO va rămâne la fel de importantă ca întotdeauna. Dar cred cu tărie că este, de asemenea, momentul să dăm viață clauzei de apărare reciprocă a Europei, articolul 42.7, așa cum vedem în Cipru, alături de dragul nostru prieten Nikos Christodoulidis, de prietenii noștri ciprioți, europeni care îi apără pe ceilalți europeni. Aceasta este încrederea europeană în acțiune”, a declarat Ursula von der Leyen
Friedrich Merz spune că Europa trebuie să „contracareze” dominația SUAPublicat acum 5 ore si 51 minute
Cancelarul german, Friedrich Merz, a îndemnat, miercuri, Uniunea Europeană să folosească toate mijloacele disponibile pentru a se afirma şi a contracara dominaţia SUA, a informat dpa, potrivit Agerpres. El a spus că, dacă ar fi fost consultată în prealabil, Germania ar fi sfătuit Statele Unite să nu atace Iranul.
O schimbare masivă în geopolitica globală a forţat Europa să „îşi identifice interesele şi, în acelaşi timp, să identifice potenţialul de putere necesar pentru a asigura respectarea acestor interese”, a declarat Merz într-o alocuţiune în camera inferioară a parlamentului, Bundestag.
„Aflăm că şi alţii depind de noi, nu doar invers. Şi aflăm că putem - şi chiar trebuie - să folosim acest lucru”, a afirmat cancelarul german înainte de summitul UE de joi.
El şi-a repetat, totodată, apelul ca Europa să acţioneze unită şi să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate şi apărarea libertăţii sale, pentru a se putea impune într-o nouă ordine mondială dominată de superputeri, inclusiv SUA.
Cancelarul german a mai spus că a observat o disponibilitate sporită în rândul partenerilor europeni de a utiliza „potenţialul de putere” disponibil al blocului european, nu în ultimul rând „pentru a se asigura că regulile şi echitatea prevalează între ţările lumii, pentru a le face respectate acolo unde este posibil şi pentru a le restabili acolo unde putem”.
Uniunea Europeană nu ar trebui să se mai subestimeze, a adăugat Merz, menţionând că blocul european are cu 100 de milioane de locuitori mai mulţi decât SUA.
Liderul german a afirmat, de asemenea, în faţa deputaţilor că Germania ar fi sfătuit Statele Unite să nu atace Iranul, dacă ar fi fost consultat în prealabil, şi continuă să aibă „multe întrebări” cu privire la strategia din spatele campaniei lansate de SUA şi Israel pe 28 februarie.
El şi-a repetat în acelaşi context refuzul de a trimite nave de război germane în strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a cerut aliaţilor NATO să contribuie la protejarea navelor comerciale pe această cale navigabilă afectată de atacurile iraniene, ceea ce a dus la creşterea preţurilor globale ale petrolului.
Războiul din Ucraina și cadrul european de apărare comunăPublicat acum 6 ore si 13 minute
Pe măsură ce intrăm în al cincilea an al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, liderii vor discuta cele mai recente evoluții și modalitățile de a crește presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
„Creșterea presiunii asupra Rusiei până când aceasta se angajează în negocieri reale pentru pace rămâne esențială”, a declarat președintele Costa.
În decembrie 2025, Consiliul European a convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru anii 2026 și 2027.
De la începutul războiului Rusiei, UE a rămas ferm solidară cu Ucraina și cu poporul său. Până în prezent, Uniunea Europeană și statele sale membre au oferit un sprijin total de 194,9 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv 69,7 miliarde de euro sub formă de sprijin militar.
Având în vedere deteriorarea mediului geopolitic, liderii UE vor analiza eforturile în curs pentru creșterea gradului de pregătire în materie de apărare al Uniunii și vor continua să insiste pentru progrese rapide, în special în ceea ce privește reducerea dependențelor strategice, acoperirea lacunelor critice de capabilități și crearea de coaliții de capabilități, precum și dezvoltarea și achiziția în comun de sisteme de drone și anti-dronă.
Reuniune a Consiliul European, la Bruxelles, joi și vineriPublicat acum 6 ore si 15 minute
Liderii UE se reunesc la Bruxelles, joi și vineri, unde vor aborda escaladarea militară din Orientul Mijlociu și situația din Iran, inclusiv consecințele acesteia asupra Uniunii Europene în ceea ce privește prețurile la energie și securitatea energetică.
Liderii vor discuta, de asemenea, competitivitatea strategică a UE, viitorul cadru financiar multianual, securitatea și apărarea, precum și migrația.
Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, este invitat la un prânz de lucru pentru a discuta deteriorarea situației internaționale și modul în care UE și partenerii săi pot colabora pentru a apăra multilateralismul.
„Escaladarea militară din Orientul Mijlociu provoacă instabilitate globală, iar consecințele sale negative se resimt deja în Europa”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa.
Liderii UE vor discuta situația din Iran și din regiune, precum și răspunsul Uniunii la efectele geopolitice și economice, inclusiv:
-
prețurile la energie și securitatea energetică
-
măsuri pentru protejarea cetățenilor și companiilor din UE
-
eforturi de reducere a tensiunilor și de creștere a stabilității în regiune
Anterior, președinții Costa și von der Leyen au avut o videoconferință cu lideri din Orientul Mijlociu pe tema războiului din Iran, în care au subliniat angajamentul UE față de parteneriat, securitate și prosperitate în regiune.
În acest context, liderii vor aborda și situația îngrijorătoare din Liban, Gaza și Cisiordania.