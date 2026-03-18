Consiliu de criză la Bruxelles, după amenințările lui Trump. Merz le cere liderilor UE să-i țină piept: „Aflăm că și SUA depind de noi”

Cancelarul german, Friedrich Merz, a îndemnat, miercuri, Uniunea Europeană să folosească toate mijloacele disponibile pentru a se afirma şi a contracara dominaţia SUA, a informat dpa, potrivit Agerpres. El a spus că, dacă ar fi fost consultată în prealabil, Germania ar fi sfătuit Statele Unite să nu atace Iranul.

O schimbare masivă în geopolitica globală a forţat Europa să „îşi identifice interesele şi, în acelaşi timp, să identifice potenţialul de putere necesar pentru a asigura respectarea acestor interese”, a declarat Merz într-o alocuţiune în camera inferioară a parlamentului, Bundestag.

„Aflăm că şi alţii depind de noi, nu doar invers. Şi aflăm că putem - şi chiar trebuie - să folosim acest lucru”, a afirmat cancelarul german înainte de summitul UE de joi.

El şi-a repetat, totodată, apelul ca Europa să acţioneze unită şi să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate şi apărarea libertăţii sale, pentru a se putea impune într-o nouă ordine mondială dominată de superputeri, inclusiv SUA.

Cancelarul german a mai spus că a observat o disponibilitate sporită în rândul partenerilor europeni de a utiliza „potenţialul de putere” disponibil al blocului european, nu în ultimul rând „pentru a se asigura că regulile şi echitatea prevalează între ţările lumii, pentru a le face respectate acolo unde este posibil şi pentru a le restabili acolo unde putem”.

Uniunea Europeană nu ar trebui să se mai subestimeze, a adăugat Merz, menţionând că blocul european are cu 100 de milioane de locuitori mai mulţi decât SUA.

Liderul german a afirmat, de asemenea, în faţa deputaţilor că Germania ar fi sfătuit Statele Unite să nu atace Iranul, dacă ar fi fost consultat în prealabil, şi continuă să aibă „multe întrebări” cu privire la strategia din spatele campaniei lansate de SUA şi Israel pe 28 februarie.

El şi-a repetat în acelaşi context refuzul de a trimite nave de război germane în strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a cerut aliaţilor NATO să contribuie la protejarea navelor comerciale pe această cale navigabilă afectată de atacurile iraniene, ceea ce a dus la creşterea preţurilor globale ale petrolului.