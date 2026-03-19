„Europa se află într-un moment critic”. Scrisoare către Ursula von der Leyen, semnată de Nicușor Dan, Meloni, Orban și alți 7 lideri UE

Zece țări europene cer revizuirea urgentă a sistemului de emisii pentru a proteja industria și competitivitatea UE. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a semnat, alături de alți 9 lideri europeni, o scrisoare prin care cer revizuirea urgentă a sistemului de emisii pentru a proteja industria și competitivitatea UE. Scrisoarea, adresată președintei Comisiei Ursula von der Leyen și președintelui Consiliului Antonio Costa, este semnată de liderii din Austria, Croația, Grecia, Italia, România, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia.

„Europa se află într-un moment critic”, se arată în scrisoare, iar deciziile luate acum privind competitivitatea economică vor influența prosperitatea, leadershipul tehnologic și autonomia strategică a continentului pentru deceniile următoare. În contextul tensiunilor geopolitice și al creșterii costurilor energetice, mai mulți lideri europeni solicită o revizuire rapidă a politicilor climatice care afectează industria.

Potrivit unei scrisori adresate președintei Ursula von der Leyen, semnatarii avertizează că mediul economic global s-a schimbat semnificativ de la adoptarea European Green Deal. Creșterea puternică a prețurilor la energie, inflația ridicată și costurile mari ale investițiilor necesare pentru decarbonizare pun o presiune tot mai mare asupra companiilor europene.

În document se arată că traiectoria actuală a EU Emissions Trading System (ETS), mecanismul prin care Uniunea Europeană taxează emisiile de carbon, este considerată prea abruptă până în 2034. Industria europeană rămâne angajată în procesul de transformare ecologică, însă eliminarea treptată a certificatelor gratuite de emisii, combinată cu costurile mari ale energiei, riscă să afecteze grav sectoarele industriale strategice.

Semnatarii solicită o revizuire aprofundată a sistemului ETS, astfel încât impactul asupra prețurilor la electricitate să fie redus, iar volatilitatea prețului carbonului să fie limitată. De asemenea, aceștia propun extinderea alocărilor gratuite de certificate de emisii din cadrul ETS 1 și după anul 2034.

În plus, liderii europeni consideră că eliminarea treptată a acestor alocări, programată să înceapă în 2028, ar trebui realizată mai gradual pentru a evita o povară excesivă asupra industriei în perioada de tranziție. Ei salută faptul că acest principiu este deja reflectat în discuțiile privind stabilirea noii ținte climatice a UE pentru 2040.

În scrisoare se subliniază că timpul este esențial. Revizuirea sistemului ETS ar trebui prezentată cel târziu până la sfârșitul lunii mai, după discuțiile programate în cadrul European Council din luna martie.

Autorii documentului afirmă că obiectivele climatice rămân importante, însă tranziția verde poate avea succes doar dacă baza industrială a Europei rămâne puternică și competitivă.

Scrisoarea celor 10 lideri europeni:

„Europa se află într-un moment critic. Deciziile luate astăzi privind competitivitatea vor determina prosperitatea noastră, leadershipul tehnologic și autonomia strategică pentru deceniile care urmează. Evoluțiile geopolitice recente subliniază din nou fragilitatea ecosistemelor economice actuale și mediul dificil în care operează companiile.

Competitivitatea europeană a fost mult timp — și rămâne mai mult ca oricând — coloana vertebrală a prosperității, forței și rezilienței noastre. Proiectul european a fost întotdeauna fundamentat pe succes economic, prin promovarea prosperității durabile și a competitivității. Protejarea acestei forțe nu este doar o chestiune economică; este, de asemenea, o sarcină profund politică.

Schimbările climatice trebuie abordate decisiv. Totuși, putem reuși în transformarea verde doar dacă baza noastră industrială rămâne puternică. De la momentul în care s-a ajuns la acordul privind Pactul Verde, mediul global s-a schimbat semnificativ. Prețurile energiei au crescut vertiginos, inflația a făcut ca investițiile necesare pentru tranziție să fie și mai costisitoare, iar soluțiile actuale de decarbonizare nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a fi sustenabile economic în industriile greu de decarbonizat.

Astăzi vedem că traiectoria prevăzută de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abruptă și prea ambițioasă. Industria noastră este angajată și continuă să ia măsurile necesare pentru a-și transforma modelele de afaceri. Cu toate acestea, combinate cu prețurile ridicate ale energiei și cu eliminarea treptată a alocărilor gratuite din ETS, cadrul actual a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice europene. Aceasta este o lecție învățată.

Doamnă Președintă, în scrisoarea dumneavoastră din 16 martie privind competitivitatea subliniați pe bună dreptate că trebuie să ne asigurăm că sistemul ETS este adaptat noilor realități. În acest scop, considerăm necesară o revizuire aprofundată a ETS, menită să reducă impactul asupra prețurilor energiei electrice și să diminueze riscul de volatilitate al prețului carbonului, inclusiv prin extinderea alocărilor gratuite din cadrul ETS 1 dincolo de 2034.

În plus, este esențial ca eliminarea treptată a alocărilor gratuite începând cu 2028 să fie realizată mai gradual, pentru a evita o povară excesivă asupra industriei în această perioadă de tranziție. Salutăm faptul că acest principiu este reflectat și în acordul privind obiectivul climatic pentru 2040.

Timpul este esențial, iar propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui să aștepte până în vară. În urma discuțiilor noastre viitoare din cadrul Consiliului European din martie, revizuirea ETS 1 ar trebui prezentată cel târziu la sfârșitul lunii mai.

Contăm pe dumneavoastră și pe serviciile dumneavoastră pentru a lucra împreună în vederea obținerii celui mai bun rezultat pentru Europa.”