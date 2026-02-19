"Ţineţi-vă gura". Mesaj dur pentru liderii europeni în plină dezbatere despre armele nucleare

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, i-a criticat pe liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre armele nucleare. FOTO Getty Images

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, i-a criticat pe liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre armele nucleare, scrie Politico.

"În privința descurajării nucleare, chiar nu înțeleg de ce liderii europeni sunt atât de vorbăreți. Nu e înțelept. Vă rog, țineți-vă gura", a scris Francken pe X, ca reacție la un interviu dintr-un podcast acordat de cancelarul german Friedrich Merz.

În acel interviu, Merz a a exclus posibilitatea ca Germania să achiziționeze arme nucleare independente, însă a afirmat că avioanele de luptă germane ar putea, eventual, să transporte arme nucleare franceze și britanice. Germania și Belgia fac parte din acordul de "nuclear sharing" al Statelor Unite, iar forțele lor aeriene pot transporta bombe nucleare americane.

"Teoretic, ar fi posibil să se extindă acest lucru și la armele nucleare britanice și franceze", a spus Merz. El a adăugat că este necesar să se discute cu Franța și Marea Britanie despre cum ar putea fi consolidată aripa europeană a NATO. Acest lucru ar trebui să completeze umbrela nucleară a SUA.

Cancelarul a declarat la Conferința de Securitate de la München că poartă discuții cu președintele francez Emmanuel Macron despre o strategie europeană comună de descurajare . Macron oferise deja Germaniei și altor parteneri din UE astfel de discuții în 2020, în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump. Cu toate acestea, nu a primit niciun răspuns din partea cancelarului de atunci, Angela Merkel (CDU), sau a succesorului acesteia, Olaf Scholz (SPD) - acum Merz (CDU) a acceptat oferta. "O astfel de ofertă din partea guvernului francez nu poate fi ignorată în aceste vremuri", a spus el.

SCAF is dood aldus de Duitse bondskanselier @bundeskanzler in deze podcast. Er komt geen Frans-Duits zesde generatie jachtvliegtuig.



België was observator in het programma. We zullen onze positie herbepalen.



Ivm de nucleaire afschrikking begrijp ik echt niet waarom Europese… — Theo Francken (@FranckenTheo) February 18, 2026

Declarațiile lui Merz și reacția lui Francken vin în contextul în care discuția despre o descurajare nucleară europeană se intensifică, înaintea unui discurs așteptat pe 2 martie, în care președintele francez Emmanuel Macron urmează să vorbească despre rolul armelor nucleare ale Franței în securitatea Europei.

Ministrul belgian al Apărării a comentat și pe tema programului Future Combat Air System (FCAS), avionul de luptă dezvoltat de Germania, Spania și Franța, interpretând criticile lui Merz ca pe "o condamnare la moarte" pentru proiect.

"FCAS este mort, potrivit cancelarului german în acest podcast. Nu va exista un avion franco-german de generația a șasea. Belgia a fost observator în program. Ne vom reevalua poziția", a spus Francken.

Descurajarea nucleară a NATO se bazează în prezent în principal pe armele nucleare americane, dintre care aproximativ 100 sunt încă staționate în Europa, unele dintre ele la Büchel.