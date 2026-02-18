Avioanele germane ar putea fi echipate cu bombe nucleare franceze sau britanice, anunță Merz: “Nu putem ignora oferta"

Merz a făcut referire la tratatele existente prin care Germania s-a angajat să se abțină de la achiziția independentă de armele nucleare. FOTO: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a exclus posibilitatea ca Germania să achiziționeze arme nucleare independente, dar ia în calcul ca aeronave germane să poarte bombe nucleare franceze sau britanice, într-o strategie europeană de descurajare discutată cu Emmanuel Macron, menită să completeze umbrela nucleară a NATO și a Statelor Unite.

„Nu vreau ca Germania să ia în considerare nici măcar armament nuclear independent”, a declarat Merz pentru podcastul politic "Machtwechsel”, citat de Die Zeit.

Merz a făcut referire la tratatele existente prin care Germania s-a angajat să se abțină de la achiziția independentă de armele nucleare: Acordul Doi Plus Patru privind reunificarea Germaniei din 1990 și Tratatul de neproliferare nucleară din 1970.

Merz a vorbit în schimb despre furnizarea de aeronave ale Forțelor Aeriene Germane pentru o posibilă desfășurare de bombe nucleare franceze sau britanice.

Avioane de vânătoare Tornado sunt deja staționate la baza aeriană Büchel din regiunea Eifel pentru desfășurarea de arme nucleare americane.

„Teoretic, ar fi posibil să se extindă acest lucru și la armele nucleare britanice și franceze”, a spus Merz. El a adăugat că este necesar să se discute cu Franța și Marea Britanie despre cum ar putea fi consolidată aripa europeană a NATO . Acest lucru ar trebui să completeze umbrela nucleară a SUA.

Cancelarul a declarat la Conferința de Securitate de la München că poartă discuții cu președintele francez Emmanuel Macron despre o strategie europeană comună de descurajare . Macron oferise deja Germaniei și altor parteneri din UE astfel de discuții în 2020, în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump. Cu toate acestea, nu a primit niciun răspuns din partea cancelarului de atunci, Angela Merkel (CDU), sau a succesorului acesteia, Olaf Scholz (SPD) - acum Merz (CDU) a acceptat oferta. „O astfel de ofertă din partea guvernului francez nu poate fi ignorată în aceste vremuri”, a spus el.

Descurajarea nucleară a NATO se bazează în prezent în principal pe armele nucleare americane, dintre care aproximativ 100 sunt încă staționate în Europa, unele dintre ele la Büchel.