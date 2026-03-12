Volodimir Zelenki: “Orice forțe suplimentare americane în România sunt o consolidare a securității”

Volodimir Zelenski a spus că Iranul este un aliat al Rusiei, încă de la începutul invaziei. Sursa foto: Getty Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a comentat joi în conferința de presă cu Nicușor Dan efectele războiului din Iran asupra frontului din Ucraina. El a precizat că Iranul este un aliat al Rusiei, încă de la începutul invaziei lui Vladimir Putin:

“Iranul, în primul rând nu este o noutate, este un aliat al Rusiei. Ei au furnizat drone Rusiei, dar în ultimii doi ani au furnizat câteva sute de mii de obuze și drone. Dacă au furnizat aceste obuze au furnizat și licențe. Știm foarte bine cum au fost lansate primele drone. Rușii nu aveau operatori de drone, operatorii erau dintr-o altă țară, din acea țară de unde au venit și dronele. Operatorii ruși trebuiau pregătiți și erau pregătiți în război real. Iranul este un aliat al Rusiei și în documente, și în realitate”.

Despre decizia României de a permite trupelor americane să folosească bazele, Zelenski a precizat că aceasta va consolida securitatea în regiune:

“În ceea ce privește România, este o alegere a României. România este un membru al NATO. Orice forțe supliemntare care apar în acest stat cred că sunt o consolidare a securității, cu atât mai mult cu cât vorbim de SUA. Sunt aliații României. Noi nu suntem membrii NATO ca să discutăm pe această temă mai profund”, a precizat Zelenski.

La rândul său, Nicușor Dan a reiterat faptul că România va fi mai sigură după ce noi echipamente și capabilități americane vor ajunge în țară:

“Nu este niciun fel de risc supliementar. Scutul de la Deveselu există în România de câțiva ani. Parte din echipamentele astea vin în completarea scutului de la Deveselu. O prezență supliemntară americană în România e un plus de securitate, nu un minus de securitate”.