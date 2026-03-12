Nicușor, atac la Viktor Orban, după ce Ungaria a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. „Nu e acceptabil”

Președintele României, Nicușor Dan, la Consiliul European. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27 privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei să fie apoi blocată de Ungaria lui Viktor Orban.

„Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27, care privește o chestiune extrem de serioasă - un împrumut care să permită Ucrainei, pe de o parte, pe parte civilă, mai ales pe parte militară, să răspundă la necesitățile pe care le are - să fie contestată două sau trei sau patru săptămâni mai târziu”, a afirmat Nicușor Dan, citat de Agerpres, la conferința de presă comună cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrebat în legătură cu faptul că Ungaria a blocat acest împrumut.

El a adăugat că România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj.

„După cum știți, de azi într-o săptămână există o întâlnire a Consiliului European, Ucraina și acest subiect specific este pe agenda întâlnirii. Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieși din acest blocaj, iar România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj, pentru că, repet, nu e posibil ca o decizie deja luată să fie pusă în discuție mai târziu”, a mai spus șeful statului.

Parlamentul Ungariei a adoptat marți o moțiune prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, alocării de noi ajutoare militare pentru Kiev, transformării UE într-o alianță militară și oricăror măsuri care pot submina suveranitatea statelor membre ale Uniunii, transmite MTI.

Moțiunea afirmă că liderii UE iau decizii care duc la escaladarea tensiunilor și riscă să antreneze Europa în război.

Aderarea Ucrainei la Uniune este respinsă explicit, cu justificarea că primirea ca membru a unui stat aflat în război ar implica UE în conflict; în plus, Ucraina nici nu ar satisface criteriile pentru aderare.

Parlamentul cere Guvernului ungar să evite contribuțiile la negocierile de aderare cu Ucraina, să refuze orice ajutor financiar sau militar pentru Kiev și să împiedice intrarea Ungariei sau a UE în războiul dintre Rusia și Ucraina.