CNN: Ce trebuie să știi despre insula Kharg, micul afloriment de corali din inima industriei petroliere iraniene

În primele două săptămâni ale celui mai recent război din Orientul Mijlociu, pe măsură ce atacurile americane și israeliene au izbucnit asupra instalațiilor militare și energetice din Iran, un amplasament a rămas neatins. În ciuda dimensiunilor sale reduse, insula Kharg este o gură de oxigen economică pentru Iran, gestionând aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării, ceea ce înseamnă că orice atac asupra acesteia riscă o escaladare majoră. Însă, vineri, SUA au atacat instalațiile militare de pe insulă. Siturile legate de comerțul cu petrol nu au fost afectate, potrivit oficialilor americani și presei de stat iraniene. Însă Trump a amenințat că le va ataca și pe acestea, dacă Iranul continuă să blocheze navele să traverseze Strâmtoarea Ormuz, scrie CNN.

Insula Kharg este un afloriment de corali de aproximativ o treime din mărimea Manhattanului, la doar 25 de kilometri de coasta Iranului, în Golful Persic. Aproape în fiecare zi, milioane de barili de țiței țâșnesc din principalele zăcăminte ale Iranului, inclusiv Ahvaz, Marun și Gachsaran, prin conducte către insulă, cunoscută printre iranieni drept „Insula Interzisă” din cauza controalelor militare stricte.

Digurile sale lungi, care se întind în ape suficient de adânci pentru a găzdui supertancuri petroliere, fac din insulă un loc critic pentru distribuția petrolului. Aceasta procesează 90% din exporturile de țiței ale Iranului.

Insula a fost mult timp esențială pentru economia Iranului. Un document CIA din 1984 spunea că instalațiile sunt „cele mai vitale din sistemul petrolier iranian, iar funcționarea lor continuă este esențială pentru bunăstarea economică a Iranului”. Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat recent că distrugerea terminalului ar „paraliza economia Iranului și ar răsturna regimul”.

Iranul furnizează aproximativ 4,5% din petrolul global, pompând zilnic 3,3 milioane de barili de țiței și 1,3 milioane de barili de condensat și alte lichide, potrivit Reuters.

„Insula a încărcat petroliere non-stop de la izbucnirea războiului”, potrivit TankerTrackers.com, care folosește imagini din satelit, fotografii de la țărm și date pentru a urmări transporturile de țiței.

În săptămânile premergătoare atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, exporturile din Kharg au crescut la niveluri aproape record, a declarat banca americană de investiții JP Morgan într-o notă relatată de Reuters.

Capacitatea de stocare de pe Kharg este estimată la aproximativ 30 de milioane de barili și, potrivit analistului comercial global Kpler, aproximativ 18 milioane de barili de țiței sunt depozitate în prezent acolo, a relatat Reuters.

Ce s-a întâmplat cu Kharg

Trump a anunțat vineri că armata americană a efectuat ceea ce a numit „unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu”, distrugând active militare de pe insula Kharg.

Videoclipul postat pe Truth Social de Trump și geolocalizat de CNN a arătat atacuri americane asupra instalațiilor aeroportuare și a pistei de aterizare a orașului Kharg.

Un oficial militar american a declarat pentru CNN că atacurile au fost „la scară largă”, dar au evitat să lovească infrastructura petrolieră a insulei. Printre ținte s-au numărat instalații de depozitare a minelor navale, buncăre de depozitare a rachetelor și alte infrastructuri militare, a adăugat oficialul.

Iranul a declarat că peste 15 explozii au fost raportate pe insulă, dar nicio infrastructură petrolieră nu a fost avariată, potrivit agenției de știri Fars, afiliată statului.

Trump a amenințat însă că va ataca activele petroliere ale insulei dacă Iranul va continua să blocheze navele din Strâmtoarea Ormuz.

Ce impact ar avea asupra războiului și a prețurilor globale ale petrolului

Iranul a declarat că orice atac asupra infrastructurii sale petroliere și energetice va duce la atacuri de represalii asupra instalațiilor din regiune deținute de companii petroliere prietenoase cu SUA, a relatat presa de stat iraniană, citând sediul comandamentului militar al Teheranului.

Atacurile americane au ridicat miza războiului, a declarat pentru CNN un oficial militar în retragere. „S-a trecut pur și simplu de la un «eliminați armata, eliminați regimul», la faptul că acum încercăm să eliminăm potențial și vitalitatea economică a acestei țări”, a declarat fostul general de brigadă al armatei americane, Mark Kimmitt. Kimmitt a declarat că SUA țin insula „ostatică” pentru a se asigura că Iranul permite navelor să treacă prin Strâmtoarea Hormuz, a cărei închidere a dus deja la creșterea prețurilor țițeiului. Dacă infrastructura petrolieră este vizată, a spus Kimmitt, „este clar că Iranul va ataca restul infrastructurii din Orientul Mijlociu”. „Și în acel moment, prețurile petrolului vor scăpa de sub control”, a adăugat el. Dacă instalațiile petroliere ale Kharg ar fi atacate, Iranului i-ar putea lua luni, dacă nu mai mult de un an, să se reconstruiască, a declarat pentru CNN Muyu Xu, analist senior pentru țiței la Kpler, adăugând că, în calitate de principal cumpărător de petrol iranian, China ar fi probabil cel mai mare impact. „Iranul se confruntă încă cu sancțiuni occidentale, nu pot asigura suficiente fonduri, tehnologie și expertiză, le-ar fi dificil să se reconstruiască”, a adăugat Xu. Ce s-ar putea întâmpla în continuare Iranul ar putea escalada și mai mult atacurile dacă își pune în aplicare amenințarea de a lovi infrastructura petrolieră din regiune, au declarat analiștii. Iranul a atacat deja rezervoarele de stocare a petrolului din țările aliate ale SUA, Oman și Bahrain, și a vizat petroliere și nave de marfă în Golful Persic. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a amenințat, de asemenea, că va „incendia” infrastructura petrolieră și gazieră din regiune dacă siturile energetice iraniene sunt atacate. Atacurile de la Kharg au avut loc în contextul în care SUA a anunțat că va trimite o unitate de pușcași marini de intervenție rapidă, formată din aproximativ 2.500 de pușcași marini și marinari, în Orientul Mijlociu. Fostul general de brigadă al armatei americane, Kimmitt, a abordat posibilitatea ca această forță să ocupe insula Kharg. Nu este încă clar la ce va fi folosită MEU sau unde va fi desfășurată exact. Însă aceste unități au fost folosite în mod tradițional pentru misiuni precum evacuări la scară largă și operațiuni amfibii care necesită mișcări de la navă la țărm, inclusiv raiduri și asalturi. Experții au susținut, de asemenea, că încercarea de a captura sau ataca insula Kharg ar necesita un număr semnificativ de trupe terestre - lucru pe care administrația Trump a fost până acum reticentă să-l solicite.