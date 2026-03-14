Formula 1: George Russell a câștigat Sprintul Marelui Premiu al Chinei. Ferrari a completat podiumul

Charles Leclerc (S), George Russell (C) și Lewis Hamilon (D). Foto: Getty Images

George Russell a câșigat Sprintul de la Marele Premiu al Chinei, terminând în fața lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton de la Ferrari, după o luptă pentru conducerea plutonului și un Safety Car la finalul cursei. Pilotul Mercedes a pornit din pole position pentru Sprintul de 19 tururi de sâmbătă și, spre deosebire de acum o săptămână în Australia, Russell a menținut conducerea în primele viraje înainte de a ceda poziția în fața lui Hamilton în virajul 9, scie Fomula 1.

Cei doi s-au angajat într-o luptă pentru conducere, schimbând pozițiile în primele tururi până când Russell a făcut mișcarea decisivă în virajul 14 din turul 5, creând un decalaj față de Hamilton și Leclerc.

În cele din urmă, Leclerc l-a depășit pe coechipierul său, terminând la doar 0,6 secunde în spatele lui Russell, piloții din frunte efectuând o oprire târzie la boxe în urma unui Safety Car, care a fost scos pe circuit, după ce Nico Hulkenberg și-a lovit monopostul Audi.

Hamilton a revenit pe locul trei, după ce a rămas în spatele lui Lando Norris, septuplul campion mondial fiind nevoit să rămână în spatele lui Leclerc. Norris a ocupat locul patru, lângă Kimi Antonelli, tânărul italian suferind un start slab din primul rând și fiind nevoit să execute o penalizare de 10 secunde la boxe după o coliziune cu Isack Hadjar în primul tur.

Oscar Piastri a terminat pe locul șase după ce a fost depășit spre final de Antonelli, Liam Lawson de la Racing Bulls și Ollie Bearman de la Haas obținând ultimele puncte disponibile după ce nu au intrat la boxe.

Max Verstappen (Red Bull) și Esteban Ocon (Haas) au completat top 10, fiind urmați de Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto și Franco Colapinto.

Hadjar a terminat pe locul 15 în fața lui Alex Albon (Williams), Aston Martin-ul lui Fernando Alonso și Lance Stroll, Sergio Perez fiind ultimul clasat pentru Cadillac.

Hulkenberg, Valtteri Bottas și Arvid Lindblad de la Racing Bulls, nu a reușit să termine, din cauza unui acciden în primul tur.