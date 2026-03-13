Formula 1: George Russell pleacă din pole position la Sprintul din China. Britanicul a dominat cele trei sesiuni de calificări

Britanicul a fost cronometrat cu 1:31.520 în SQ3. Foto: Getty Images

George Russell a obținut pole position-ul în calificările pentru Sprintul de sâmbătă, înaintea Marelui Premiu al Chinei, Kimi Antonelli asigurându-se că Mercedes ocupă primul rând pe grilă, la Shanghai. Russell, alături de Mercedes, a dominat vineri, britanicul fiind lider în singura sesiune de antrenamente de la începutul zilei, înainte de a stabili cel mai rapid timp în toate cele trei segmente ale calificărilor Sprint, scrie Formula 1.

Britanicul a fost cronometrat cu 1:31.520 în SQ3 (N.r. - Sprint Qualifing 3 / Sesiunea a 3-a de calificări Sprint) cu anvelope moi, ceea ce l-a pus cu aproape trei zecimi de secundă în fața lui Antonelli, tânărul italian urmând să plece de pe locul doi.

Campionul mondial en-titre, Lando Norris, a fost cel mai bun dintre ceilalți, dar la mai mult de șase zecimi în spatele lui Russell, în timp ce Lewis Hamilton de la Ferrari a despărțit piloții McLaren, calificându-se pe locul patru, chiar în fața lui Oscar Piastri.

Charles Leclerc a fost pe locul șase, dar la o secundă distanță de cel mai bun timp, pilotul Ferrari fiind urmat de Pierre Gasly de la Alpine, în timp ce Max Verstappen de la Red Bull a fost doar pe locul opt, top 10 fiind completat de Ollie Bearman (Haas) și al doilea pilot Red Bull, Isack Hadjar.

Nico Hulkenberg a ratat la limită ocazia de a ajunge în partea finală a calificărilor Sprint. Pilotul Audi va începe cursa de sâmbătă, cu o durată de 19 tururi, de pe locul 11, urmat de Esteban Ocon, pilotul Haas, pe locul 12. Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad (Racing Bulls) și Franco Colapinto pentru Alpine, au ocupat locurile 13-16.

Perechea Williams, formată din Carlos Sainz și Alex Albon, nu a reușit să treacă de prima parte a calificărilor Sprint, alături de piloții Aston Martin, Fernando Alonso și Lance Stroll.

Cadillac a completat ultimul rând al grilei de start, Valtteri Bottas devansându-l pe Sergio Perez, mexicanul neputând stabili un timp pe tur din cauza unei probleme la sistemul de alimentare.

Grila de start pentru Sprint

Locul 1/2 - George Russell / Kimi Antonelli

Locul 3/4 - Lando Norris / Lewis Hamilton

Locul 5/6 - Oscar Piastri / Charles Leclerc

Locul 7/8 - Pierre Gasly/ Max Verstappen

Locul 9/10 - Oliver Bearman / Isack Hadjar

Locul 11/12 - Nico Hulkenberg / Esteban Ocon

Locul 13/14 - Liam Lawson / Gabriel Bortoleto

Locul 15/16 - Arvid Lindblad / Franco Colapinto

Locul 17/18 - Carols Sainz / Alexander Albon

Locul 19/20 - Fernando Alonso / Lance Stroll

Locul 21/22 - Valtteri Bottas / Sergio Perez

Sâmbătă (N.r. - vineri noapte), de la ora 5:00 va avea loc cursa Sprint, urmând ca, de la ora 9:00, să aibă loc calificările pentru Grand Prix-ul de duminică, programat tot la ora 9:00.