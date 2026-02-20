Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina cu câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de invazie

1 minut de citit Publicat la 19:59 20 Feb 2026 Modificat la 19:59 20 Feb 2026

Viktor Orban. Foto: Getty Images

Ungaria a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei și care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război, cu doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei rusești, relatează FT.

Ambasadorul ungar la Uniunea Europeană a obiectat, vineri, față de acest împrumut pe care blocul urma să-l contracteze pentru Ucraina, conform a patru surse familiarizate cu situația și citate de FT. Decizia nu poate fi luată decât cu unanimitate.

Împrumutul fusese agreat în decembrie de liderii UE și era menit să salveze finanțele Ucrainei, în contextul în care țara are o gaură bugetară uriașă.

La acel moment, Ungaria, Slovacia și Cehia, toate conduse de guverne putiniste, au fost de acord să ajute Ucraina cu condiția să nu le fie imputate costuri din dobânzile pentru împrumut.

Chiar și așa, tot e nevoie de o decizie unanimă pentru a permite Comisiei Europene să contracteze acest împrumut.

Un program al FMI de opt miliarde de euro este și el în negociere în prezent și este condiționat de obținerea de către guvernul de la Kiev a acestui împrumut.

Patru ani de război

Marți se vor împlini patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina.

Decizia Ungariei de a bloca acest împrumut vine în contextul în care Viktor Orban încearcă să-și crească profilul electoral înaintea alegerilor din 12 aprilie, pe care ar urma să le piardă, conform sondajelor.

Sondajele sugerează că Orban ar putea fi dat jos de la putere după 16 ani de un „insurgent” politic care a aparținut cândva taberei sale. Partidul Tisza al lui Peter Magyar conduce în sondaje detașat.

Cu cât se apropie alegerile, cu atât Orban își intensifică retorica anti-Ucraina, iar săptămâna aceasta a dat vina pe guvernul de la Kiev pentru întreruperea livrările de petrol prin conducta Drujba.

Prin acest oleoduct trecea petrolul rusesc pe care-l cumpăra Orban de la Putin, însă el a fost avariat de ruși. Orban îi acuză pe ucraineni că nu-l repară.

Retorica intensă anti-Ucraina este răspândită puternic prin toate canalele media ale regimului Orban. Prim-ministrul ungar repetă constant propaganda rusă și susține că Ucraina „prelungește” războiul în dauna contribuabililor ungari.