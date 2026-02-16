Sondaje în Ungaria, cu 2 luni înainte de alegeri: Peter Magyar l-ar învinge pe Viktor Orban la diferență de zece procente

Magyar este un fost aliat al lui Orban. Foto: Profimedia Images

Principalul partid ungar de opoziție, Tisza, condus de marele dușman politic al lui Viktor Orban, Peter Magyar, are un avans de zece procente în fața partidului de guvernământ, Fidesz, arată cel mai recent sondaj pentru alegerile parlamentare din țara vecină, care urmează să aibă loc pe data de 12 aprilie Viktor Orban se află în cea mai vulnerabilă poziție politică a sa de când a ajuns la conducerea Ungariei, existând șanse reale ca el să fie „detronat” după ce a condus Ungaria continuu vreme de 16 ani.

Partiul Tisza, care se revendică de centru-dreapta, este condus de cel mai mare dușman politic al lui Orban, Peter Magyar. Cei doi au fost odinioară aliați.

Magyar promite să rezolve problemele cu corupția ale Ungariei, să reconecteze țara la fonduri europene și să reancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană și în NATO.

Viktor Orban, de cealaltă parte, rămâne un adversar ferm al Uniunii Europene și un pro-rus convins, fiind liderul european cu cele mai multe și mai dese vizite la Moscova, unde se întâlnește cu acoliții lui Putin și cu dictatorul rus însuși.

Cel mai recent sondaj, realizat între 31 ianuarie și 6 februarie, de către institutul Idea, arată că 48% dintre votanții hotărâți să meargă la vot vor alege formațiunea de opoziție, în timp ce doar 38% vor să-i dea o nouă șansă lui Orban.

Notabil este că cifrele slabe pentru Orban se repetă lună de lună. Idea a mai scris pe pagina sa de Facebook că numărul votanților indeciși a scăzut cu trei procente într-o lună.

„În ultima lună, mulți dintre votanții indeciși s-au hotărât asupra unui partid. Cel mai mult beneficiază partidele mici”.

Sondajul mai arată și că doar alte două partide ar strânge suficiente voturi pentru a depăși pragul electoral – partidul „Patria Noastră”, de extremă dreapta, și Coaliția Democratică, o formațiune de centru-stânga. Ambele ar obține în jur de cinci procente.

Alegerile din aprilie din Ungaria sunt cruciale pentru viitorul Europei și al formațiunilor extremiste de pe continent. Orban, un aliat al lui Trump și Putin, intră deseori în conflict cu liderii europeni și cu Ucraina.

De cealaltă parte, Uniunea Europeană îl acuză pe Orban că a erodat instituțiile democratice și că instaurează în Ungaria un sistem autoritar.

Ceartă pe sondaje

Opoziția și puterea din Ungaria sunt în conflict constant nu doar pe teme politice, ci și pe teme „sociologice”.

Asta pentru că există niște diferențe uriașe între sondajele comandate de actori favorabili sau pro-guvernamentali și cele comandate de institute și organizații independente sau orientate către opoziție.

Astfel de diferențe sunt imposibil de explicat din punct de vedere științific și indică o probabilitate mare ca unele dintre sondaje să fie „măsluite”.

Personaje pro-Fidesz sau afiliate guvernului Orban, precum Tamas Lanczi, acuză institutele care-l arată pe Magyar câștigător că publică „cifre false” și că „îndeplinesc misiuni primite din străinătate”.

Politologul Gabor Torok spune că diferențele foarte mari din sondajele realizate de institute pro-guvern față de cele ale opoziției arată că în Ungaria apre un nou fenomen politic. El spune că astfel de diferențe sunt absolut inexplicabile din punct de vedere științific.

De exemplu, un sondaj al Nezopont, o organizație pro-Orban, arăta un avans de șase procente pentru Fidesz, în februarie. Conform sondajului acesteia, formațiunea de guvernământ ar obține 46%, Tisza 40%, iar „Patria Noastră” 7%.

Chiar și așa, sondajele agregate, adică formate dintr-o medie a tuturor sondajelor pe o perioadă stabilă de timp, arată că Orban are toate șansele să piardă aceste alegeri.

Sondajul agregat „Poll of Polls” al Politico arată că Tisza menține un avans consistent față de Fidesz. De asemenea, că a început să depășească partidul de guvernământ încă de la sfârșitul lui 2024.

Foto: Captură Politico

În prezent, datele agregate ale Politico arată că Tisza este cu nouă puncte procentuale în fața Fidesz.