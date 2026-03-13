Zelenski s-a întâlnit cu prințul iranian exilat, Reza Pahlavi. „Ucraina vrea un Iran liber, care să nu fie aliatul Rusiei”

Publicat la 21:09 13 Mar 2026 Modificat la 21:26 13 Mar 2026

Volodimir Zelenski și Reza Pahlavi s-au întâlnit la Paris. Foto: Vollodimir Zelenski/X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit vineri la Paris cu Reza Pahlavi, prințul iranian exilat care își dorește să devină noul șah al Iranului.

„M-am întâlnit cu prințul exilat al Coroanei Iranului, Reza Pahlavi în paris. Am discutat amănunțit despre situația din Iran și regiune, precum și despre operațiunile americane împotriva regimului terorist”, a spus Zelenski, într-un mesaj publicat pe contul său de X.

با ولیعهد ایران در تبعید @PahlaviReza در پاریس ملاقات کردم. ما به تفصیل در مورد وضعیت ایران و منطقه و عملیات آمریکایی علیه رژیم تروریستی صحبت کردیم. شاهزاده و تیم وی به من سیگنال‌هایی را که از داخل کشور دریافت می‌کنند، رساندند. ریاستت رژیم در واقع متحمل خسارات قابل توجهی شده است… pic.twitter.com/yw1WtegDcI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2026

„Prințul și echipa sa mi-au transmis semnalele primite din interiorul țării. Conducerea regimului a suferit, de fapt, pierderi semnificative și e important ca regimul iranian să nu învingă la final, iar poporul Iranului să se bucure de o viață sigură și șansa de a-și croi propriul destin”, a spus președintele Ucrainei.

„Ucraina vrea cu adevărat un Iran liber care să nu coopereze cu Rusia și care să nu destabilizeze regiunea Orientului Mijlociu, Euroap și întreaga lume”, a adăugat Zelenski.

Fostul prinț moștenitor al coroanei imperiale iraniene, Reza Pahlavi, încearcă să preia conducerea mișcării de răsturnare a regimului islamic. Fiul exilat al defunctului șah al Iranului a făcut un apel direct la protestatari să continue rezistența în fața regimului teocratic. Protestele au fost însă violent repirmate de autoritățile de la Teheran.

Reza Pahlavi, numit de monarhiștii iranieni Reza al II-lea al Iranului, este moștenitorul dinastiei Pahlavi, familia care a condus Iranul vreme de peste 50 de ani.

Tatăl său, Mohammed Reza a fost Șah al Iranului din 1941 și până în 1979, când a fugit din țară în timp ce protestele împotriva regimului său se transformau în Revoluția Iraniană. Până în 1953, Mohammed Reza Pahlavi a condus țara ca monarh ceremonial.

Mohammed Reza Pahlavi a patronat un regim considerat brutal și autoritar, însă cu un puternic caracter secular. Pahlavi a intrat deseori în conflicte dure cu islamiștii iranieni, care doreau o societate tradiționalistă și condusă pe bază de valori religioase.

În 1967, pentru a-și consolida domnia autoritară, Pahlavi a renunțat la titlul de „Șah” (rege – n. red.) și a adoptat un titlu străvechi, mai prestigios – Șahanșah/Șahinșah („regele regilor” sau „împărat al împăraților” - n.r.).

