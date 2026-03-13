Trump a pus o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul noului ayatollah Mojtaba Khamenei

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 21:03 13 Mar 2026 Modificat la 21:03 13 Mar 2026
Foto: Getty Images

Guvernul SUA a anunțat că oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre Mojtaba Khamenei, dar și pentru alți lideri iranieni de rang înalt. Recompensa, anunțată de Programul „Rewards for Justice” al Departamentului de Stat, vine pe fondul continuării campaniei militare a SUA și Israelului împotriva Iranului și după ce ayatollahul Ali Khamenei și alți înalți oficiali iranieni au fost uciși, scrie CNN.

Anunțul precizează că se caută, în mod specific, „informații despre Khamenei, adjunctul său, Ali Asghar Hejazi, consilierul său militar, generalul-maior Yahya Rahim Safavi, consilierul său Ali Larijani, ministrul de interne, generalul de brigadă Eskandar Momeni, și ministrul informațiilor și securității, Esmail Khatib”.

De asemenea, se caută informații despre patru oficiali ai IRGC, ale căror nume și fotografii nu au fost dezvăluite. Secretarul Consiliului de Apărare, consilierul Liderului Suprem, șeful Biroului Militar din cadrul Biroului Liderului Suprem și comandantul IRGC.

„Aceste persoane comandă și dirijează diverse elemente ale IRGC, care planifică, organizează și execută acte de terorism în întreaga lume. De la înființarea sa în 1979, IRGC a dobândit un rol substanțial în executarea politicii externe a Iranului. Grupul deține acum controlul asupra unor segmente vaste ale economiei iraniene și are o influență semnificativă în politica internă a Iranului”, se arată în anunț.

Într-un anunț similar privind recompensa, publicat pe X, departamentul adaugă că informațiile despre lideri ar putea face ca informatorul să fie „eligibil pentru relocare”, pe lângă recompensă.

