Ce sunt Acordurile Abraham și de ce vorbește Donald Trump acum despre ele

Publicat la 07:49 26 Mai 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut „în mod obligatoriu” ca state din Orientul Mijlociu și din alte regiuni să semneze Acordurile Abraham după ce va fi încheiat un acord pentru oprirea războiului cu Iranul, scrie CNN.

Acordurile Abraham sunt înțelegeri prin care Israelul și-a normalizat relațiile cu mai multe state arabe.

Emiratele Arabe Unite și Bahrain au semnat aceste acorduri în 2020, în timpul primului mandat al lui Trump. Cele două țări au devenit atunci primele state arabe, după 25 de ani, care au recunoscut oficial Israelul.

La acel moment, Trump a spus că acordurile vor „schimba cursul istoriei” și vor marca „zorii unui nou Orient Mijlociu”.

Ulterior, Marocul și Sudanul s-au alăturat acordurilor. Kazahstanul a aderat anul trecut, deși avea deja relații diplomatice cu Israelul.

Acordurile au fost mediate și cu ajutorul lui Jared Kushner, ginerele lui Trump.

De ce vorbește Trump acum despre Acordurile Abraham

Trump a declarat luni că a discutat despre aceste acorduri cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Pakistanului, Turciei, Egiptului și Bahrainului. El a spus că, după eforturile făcute de SUA pentru un acord de pace, aderarea la Acordurile Abraham ar trebui să fie obligatorie.

O sursă saudită a declarat pentru CNN că poziția Riadului nu s-a schimbat. Arabia Saudită va normaliza relațiile cu Israelul doar dacă va exista o cale clară și ireversibilă către crearea unui stat palestinian.

O altă sursă a spus pentru CNN că Trump a menționat acordurile doar „în treacăt” într-o convorbire de sâmbătă cu lideri regionali. Potrivit acestei surse, el a încurajat țările respective să adere, dar nu a prezentat acest lucru ca pe o condiție pentru acordul privind Iranul.

O altă sursă regională a afirmat că unele țări ar putea fi dispuse să se alăture Acordurilor Abraham, însă numai cu anumite condiții legate de acțiunile Israelului în Gaza, Cisiordania și Liban.