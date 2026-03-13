Trump spune că insula Kharg, unde se încarcă 90% din exporturile de combustibil ale Iranului, nu este „o prioritate” pentru ocupare

Insula iraniană Kharg. Foto: Profimedia Images

Președintele Trump a spus, într-un nou interviu, că ocuparea depozitului de combustibil al Iranului de pe Insula Kharg „nu este în prezent o prioritate”, scrie New York Post. Mai mult, Wall Street Journal scrie că, întrebat când se va termina războiul, Trump a declarat: „Când o să simt asta. O să o simt în oase”.

Mica insulă, situată la aproximativ 26 de kilometri în largul coastei Iranului, în Golful Persic, este locul de încărcare pentru aproximativ 90% din exporturile de combustibil ale Republicii Islamice.

„Nu este sus pe listă, dar este unul dintre atâtea lucruri diferite și mă pot răzgândi în câteva secunde”, a declarat Trump pentru Brian Kilmeade, gazda Fox News Radio, într-un interviu difuzat vineri dimineață.

„Nu pot răspunde la o astfel de întrebare. Nici măcar nu ar trebui să o pui”, l-a ironizat președintele pe Kilmeade, care este și co-prezentator al emisiunii matinale „Fox & Friends” de pe Fox News Channel, la care președintele a sunat frecvent în timpul primului său mandat.

„Să zicem că aș fi vrut să o fac sau să zicem că nu aș fi vrut să o fac. Ce ți-aș fi spus? «O, da, Brian, mă gândesc să o fac, anunță-mă la ce oră și când va avea loc». E o întrebare cam prostească, puțin surprinzătoare pentru tine, pentru că ești un om deștept”, a mai spus el.

Trump a lăsat pe masă opțiunea de a-l prelua Insula Kharg, în timp ce Iranul continuă să închidă Strâmtoarea Ormuz pentru majoritatea transporturilor maritime internaționale, provocând o creștere globală a prețurilor petrolului, țițeiul Brent depășind 102 dolari pe baril vineri după-amiază.

Conflictul de două săptămâni nu a afectat insula, Iranul exportând mai mult combustibil decât înainte de începerea războiului, a relatat marți Wall Street Journal.

Experții spun că preluarea controlulului asupra insulei ar putea avea un impact masiv.

„Dacă o scoatem din uz, asta înseamnă reducerea bugetului militar, pe lângă închiderea serviciilor de bază care mențin funcționarea societății iraniene”, a declarat pentru The Post la începutul acestei săptămâni Mohammed Soliman, cercetător senior la Institutul Orientului Mijlociu, cu sediul la Washington D.C.

„Pierderea Insulei Kharg, chiar și pentru câteva săptămâni, va crea o criză de securitate și socială în Iran în același timp. Teheranul nu are dreptul să aleagă cu cine să se ocupe primul. Deficitul de venituri s-ar ridica la miliarde lunar. Am vedea o prăbușire suplimentară a monedei, o creștere bruscă a inflației, o scădere a subvențiilor, iar acest lucru va adăuga și mai multă presiune asupra țării, fără o modalitate rapidă de a opri sângerarea”, a spus Soliman.

O astfel de operațiune ar fi prima utilizare confirmată a trupelor americane la sol de la începutul atacului americano-israelian pe 28 februarie. Există, de asemenea, speculații că Trump ar putea ordona trimiterea de forțe speciale pe teritoriul Iranului pentru a confisca materiale nucleare de la instalația de la Isfahan.

Trump a declarat pentru The Post în a treia zi de război că este deschis desfășurării de trupe terestre „dacă acestea ar fi necesare”.

„Nu am nicio reținere în ceea ce privește trupele terestre”, a declarat el pe 2 martie. „La fel cum spune orice președinte: «Nu vor fi trupe terestre». Eu nu spun asta”.