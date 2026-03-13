Un val de praf saharian ajunge în Europa. „Furtuna Regina” a adus o „ploaie însângerată” în Spania

Vânturile de iarnă au ridicat nori de praf din Deșertul Sahara, care au fost purtați spre nord, spre Mediterana, și dispersați pe scară largă în Europa, în următoarea lună. Când praful s-a combinat cu sistemele meteorologice încărcate cu umezeală, o „ploaie murdară” a căzut în anumite părți ale Spaniei, Franței și Regatului Unit, scrie NASA.

Norii de praf originari din nord-vestul Africii, au fost suflați atât spre vest, peste Oceanul Atlantic, cât și spre nord, spre Marea Mediterană. Pe măsură ce norii s-au răspândit în Europa de Vest pe parcursul mai multor zile, oamenii au observat un cer „încețoșat” din sudul Angliei, unde răsăriturile și apusurile de soare căpătau o strălucire stranie, până în Alpii din Elveția și Italia, unde un strat de praf a invadat Matterhorn.

Totuși, nu tot praful a rămas în aer. Furtunile au întâlnit o parte din praf, provocând căderea particulelor la sol odată cu ploaia și acoperirea suprafețelor cu un reziduu maroniu. Un sistem de joasă presiune, numit Furtuna Regina de către serviciul meteorologic portughez, s-a deplasat prin Peninsula Iberică și a adus așa-numita „ploaie sângeroasă” în sudul și estul Spaniei, precum și în părți din Franța și sudul Regatului Unit, la începutul lunii martie, potrivit știrilor.

Deasupra Mediteranei, zone de nori „cirrus prăfuiți” s-au dezvoltat mai sus în atmosferă, unde particulele de praf pot acționa ca nuclee de condensare pentru cristalele de gheață, potrivit MeteoSwiss, Oficiul Federal pentru Meteorologie și Climatologie din Elveția. Oamenii de știință studiază acești nori pentru a înțelege mai bine formarea lor și modul în care afectează vremea, clima și chiar generarea de energie solară.

Într-o nouă analiză, cercetătorii au folosit MERRA-2 (Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Versiunea 2) de la NASA, observații de la MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) și alte produse satelitare pentru a analiza efectul prafului saharian din aer asupra energiei solare din Ungaria. Ei au descoperit că performanța fotovoltaică a scăzut la 46% în zilele cu mult praf, comparativ cu 75% sau mai mult în zilele cu puțin praf. Ei au stabilit că cele mai mari pierderi au avut loc deoarece praful a sporit prezența și reflectanța norilor cirrus și a redus cantitatea de radiații care a ajuns la panourile solare.

Unele cercetări sugerează că evenimente de praf mai frecvente și mai intense pe timpul iernii au afectat Europa în ultimii ani . Cercetătorii au propus mai mulți factori care contribuie la aceste focare, inclusiv condițiile mai uscate decât în ​​mod normal din nord-vestul Africii și modelele meteorologice care împing mai des vânturile spre nord dinspre Sahara.