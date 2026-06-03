Zelenski anunță că trimite experți antidrone în România, după incidentul de la Galați

1 minut de citit Publicat la 20:52 03 Iun 2026 Modificat la 21:14 03 Iun 2026

Volodimir Zelenski și Mark Rutte la Kiev, miercuri, 3 iunie 2026. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri, că Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare antidrone în România și în statele baltice, relatează Agerpres, care citează EFE.

Măsura are rolul de a ajuta aceste țări să își protejeze teritoriul în fața incursiunilor cu aparate fără pilot lansate de Rusia împotriva Ucrainei, a precizat președintele de la Kiev.

Zelenski a făcut anunțul într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în capitala ucraineană la o zi după atacul masiv al Rusiei, cu sute de drone și rachete, care s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și peste 100 de răniți.

"Se pregătesc și au fost stabilite date pentru ca experții noștri să meargă acolo și să își împărtășească experiența, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu", a precizat Volodimir Zelenski, referindu-se la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită și în alte țări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene.

România l-a expulzat pe consulul rus de la Constanța după incidentul de la Galați

O dronă rusească de tipul Geran-2, care intrase în spațiul aerian ucrainean, s-a prăbușit pe 29 mai pe un bloc din Galați.

În urma incidentului, pentru care Moscova refuză să-și asume responsabilitatea, autoritățile române l-au expulzat pe consulul rus de la Constanța și au închis această misiune diplomatică, avertizând că, la următorul incident similar, va fi expulzat ambasadorul rus la București.

De asemenea, România a convocat, pentru prima dată în 70 de ani, o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate, unde 56 se țări au condamnat, într-o declarație comună, implicarea Rusiei în incidentul de la Galați.

În ultimele săptămâni, drone lansate de Ucraina împotriva Rusiei s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice.

Guvernul de la Kiev a acuzat Rusia a redirecționat intenționat aparatele cu ajutorul sistemelor sale de război electronic.