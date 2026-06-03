Șeful NATO a ajuns la Kiev, la o zi după atacul masiv cu sute de drone și rachete al Rusiei

Șeful NATO a ajuns la Kiev, la o zi după atacul masiv cu sute de drone și rachete al Rusiei. FOTO: president.gov.ua

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ajuns la Kiev miercuri, într-o vizită oficială care nu fusese anunțată anterior, a transmis compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia, scrie Kyiv Independent.

Vizita are loc la doar o zi după unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei, soldat cu peste 20 de morți și peste 100 de răniți.

„Astăzi, la gara din Kiev, îl primim cu bucurie pe secretarul general al NATO, Mark Rutte”, a transmis compania feroviară pe Telegram. „Această vizită este extrem de importantă, la fel ca toate cele anterioare, pentru că reprezintă un gest de solidaritate și sprijin al Alianței pentru țara noastră.”

Pe 22 mai, Rutte a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a spus că speră ca ajutorul militar pentru Kiev să fie împărțit mai echilibrat între statele europene membre NATO.

„Ceea ce vreau să obțin este ca povara să fie distribuită mai egal, să existe o împărțire mai corectă a responsabilităților. În acest moment, doar șase sau șapte aliați duc greul”, a declarat Rutte la o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO.

După ce președintele american Donald Trump a redus ajutorul militar pentru Ucraina, aliații europeni ai Kievului au preluat în mare parte costurile sprijinului acordat Ucrainei.