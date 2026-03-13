Viktor Orban le dă ucrainenilor înapoi mașinile blindate, dar păstrează cele 82 de milioane de dolari în cash și aur: „Vă mai așteptăm”

Publicat la 23:00 13 Mar 2026 Modificat la 23:01 13 Mar 2026

Vehiculele bancare ucrainene au fost restituite Kievului, însă Budapesta a păstrat aurul și valuta. Foto: Profimedia Images

Ungaria a returnat Ucrainei două vehicule bancare blindate confiscate în urma unui incident care a tensionat și mai mult relațiile între cele două țări.

Însă autoritățile de la Budapesta au păstrat încărcătura din vehicule, care constă în 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur, scrie Kyiv Independent.

Guvernul premierului populist Viktor Orban susține că reținerea este justificată de o investigație declanșată pentru o presupusă spălare de bani.

Kievul neagă acuzația și acuză, la rândul său, Budapesta de furt.

Banii și aurul trebuiau să ajungă la Kiev din Austria

Vehiculele și încărcătura aparțin băncii ucrainene de stat Oschadbank și ar fi trebuit să ajungă la Kiev, după ce au plecat din Austria.

Instituția a anunțat returnarea mașinilor blindate într-o postare pe rețelele sociale.

Reținerea vehiculelor, a încărcăturii și însoțitorilor a avut loc în data de 5 martie.

Însoțitorii au fost eliberați a doua zi.

Ministerul de Externe ucrainean a acuzat faptul că aceștia au fost torturați în timpul reținerii.

Oschadbank a anunțat pe 7 martie că va declanșa acțiuni legale pentru a recupera activele sechestrate în Ungaria.

Budapesta sechestrează banii și aurul băncii ucrainene drept represalii pentru suspendarea transporturilor de țiței prin conducta Drujba

Așa cum presa din cele două țări a consemnat, oficialii maghiari au declarat inițial că vehiculele și încărcătura au fost reținute sub suspiciunea de spălare de bani.

Însă Janos Lazar, ministru Transporturilor în Guvernul de la Budapesta, a recunoscut ulterior o legătură între confiscarea a peste 80 de milioane de dolari ai băncii ucrainene și suspendarea transporturilor de petrol prin Ucraina către Ungaria.

„Nu vom da banii înapoi (Ucrainei). Deocamdată vor rămâne aici. Vrem să vedem când se va redeschide conducta de petrol și așteptăm următoarele transferuri de bani ucrainene să treacă prin Ungaria”, a spus el.

Conducta la care se referă Lazar se numește Drujba ("Prietenie" în limba rusă, n.r.) și este utilizată de Rusia pentru a trimite țiței în Ungaria și Slovacia, țări cu guverne populiste apropiate de Moscova.

Secțiunea ucraineană a oleoductului a fost avariată într-un bombardament al Rusiei, această fiind justificarea Kievului pentru sistarea tranzitului petrolier, de la sfârșitul lunii ianuarie.

Guvernele de la Budapesta și Bratislava au acuzat Ucraina că a oprit în mod deliberat tranzitul.

Joi, o delegație maghiară a sosit la Kiev cu scopul declarat de a evalua starea oleoductului, deși nu s-a coordonat în acest sens cu autoritățile ucrainene și nici nu a obținut aprobarea lor în acest sens.