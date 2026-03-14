Trenul de mare viteză Pendolino din Polonia a intrat în circulație pe căile ferate din Cehia

Conform acordului, trenurile sunt operate de PKP Intercity, iar controlorii cehi se ocupă de serviciile pentru pasageri pe traseu. Sursa foto: Getty Images

Pendolino, un tren polonez de mare viteză, a început să circule pentru prima dată pe căile ferate din Cehia, săptămâna aceasta, a relatat publicaţia Notes From Poland. Trenurile sunt proiectate să atingă viteze de până la 250 km/h. Evenimentul face parte dintr-un proces de certificare care ar putea permite operatorului polonez de transport feroviar pe distanțe lungi PKP Intercity să utilizeze aceste trenuri pe rute internaționale în viitor.

Trenul Pendolino a început să circule între capitala Cehiei, Praga, și orașul Bohumín, situat lângă granița cu Polonia, pe 9 martie și va continua să circule pe această rută până pe 17 iunie 2026. Praga este la aproape 350 de kilometri de Bohumín, conform sursei citate, iar trenul polonez de mare viteză parcurge această distanţă în circa trei ore şi jumătate.

"La ora 04:58 dimineața (n.r.: în dimineaţa zilei de 9 martie), un tren Pendolino PKP Intercity a pornit pe prima sa rută comercială prin Republica Cehă – și prima sa călătorie internațională cu pasageri la bord", au transmis oficialii PKP Intercity într-o postare făcută pe X, unde au precizat că acesta va trece prin oraşele cehe Ostrava, Olomouc și Pardubice.

O 4:58 Pendolino PKP Intercity wyruszyło w pierwszą komercyjną trasę po Czechach – i jednocześnie pierwszą zagraniczną podróż z pasażerami na pokładzie ?????

Skład kursuje z Bohumína przez Ostrawę, Ołomuniec i Pardubice do Pragi (ok. 3,5 h). Pendolino będzie obsługiwać tę trasę… pic.twitter.com/3x87xWpxsu — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) March 9, 2026

În baza acordului, trenurile sunt operate de PKP Intercity, în timp ce controlorii cehi se ocupă de serviciile de transport pentru pasageri pe rută, iar faimoasa companie poloneză de catering feroviar WARS asigură mâncarea și băuturile la bord, au mai scris jurnaliştii de la Notes From Poland.

Cursele fac parte dintr-un proces de certificare necesar pentru ca trenurile să poată circula comercial în afara Poloniei. În perioada de probă, se așteaptă ca trenurile să parcurgă cel puțin 60.000 de kilometri pe liniile din Republica Cehă, cu un serviciu zilnic de la Bohumín la Praga și înapoi.

Trenul Pendolino este programat să plece din Bohumín la ora 04:58 dimineața și să sosească la Praga, aflat la aproximativ 350 km distanță, la ora 08:28. Cursa de întoarcere pleacă din Praga la 15:31 și ajunge în Bohumín la 18:54.

Rezervările sunt obligatorii și pot fi obținute la achiziționarea unui bilet online pe site-ul principalului operator feroviar ceh, České dráhy.

În cele din urmă, PKP Intercity își propune să utilizeze trenuri Pendolino pe ruta Varșovia-Praga, deși nu a anunțat un calendar, a transmis postul public polonez TVP Info.

Compania operează o flotă de 20 de trenuri Pendolino ED250 construite de compania franceză Alstom între 2011 și 2014. Fiecare garnitură, compusă din șapte vagoane, are 187,4 metri lungime și 402 locuri.

Trenurile sunt proiectate să atingă viteze de până la 250 km/h, însă, în prezent, circulă cu maximum 200 km/h în Polonia, pe rute care leagă Varșovia, Cracovia, Wrocław și zona Tricity.

Totuşi, PKP Intercity se pregătește pentru servicii mai rapide, pe măsură ce modernizarea infrastructurii feroviare din Polonia permite viteze mai mari. În decembrie, compania a lansat o licitație pentru achiziționarea de trenuri capabile să atingă viteze de până la 320 km/h, ceea ce ar fi cele mai rapide trenuri care au circulat vreodată pe liniile ferate din Polonia.

Călătoriile feroviare în Polonia au crescut rapid în ultimii ani, numărul pasagerilor atingând niveluri record, pe măsură ce operatorii își extind serviciile și își modernizează flotele. Pentru a face față cererii tot mai mari, PKP Intercity și-a extins orarul și a adăugat noi destinații, inclusiv rute internaționale.

Anul trecut, operatorul a lansat primul său serviciu feroviar direct din Polonia către Croatia. Incluzând această destinație, compania PKP Intercity oferă în prezent conexiuni către șapte țări europene: Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania și Austria.

Săptămâna trecută, PKP a anunțat lansarea unui serviciu de weekend cu trenuri istorice restaurate, inspirate de materialul rulant din anii 1980.

Polish state rail operator @PKPIntercityPDP is launching a series of special "unhurried" weekend journeys along picturesque routes in restored 1980s carriages with historical locomotives to celebrate its anniversary https://t.co/4CQD12NjXY — Notes from Poland ?? (@notesfrompoland) March 6, 2026

Călătoriile "fără grabă" sunt dedicate pasionaților de căi ferate și călătorilor care vor să descopere "noi regiuni ale țării într-un ritm relaxat", au mai notat jurnaliştii publicaţiei Notes From Poland.