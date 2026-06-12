Cine transmite la TV meciurile Canada - Bosnia și SUA - Paraguay de la Cupa Mondială 2026

<1 minut de citit Publicat la 07:15 12 Iun 2026 Modificat la 07:29 12 Iun 2026

Toronto Sadium din Canada. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 a început joi, 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud și Coreea de Sud - Cehia. Următoarele meciuri de la cea mai prestigioasă competiție sportivă, care vor fi transmise la TV și în România, sunt Canada - Bosnia și SUA - Paraguay.

Canada - Bosnia și Herțegovina este al treilea meci al turneului, care va fi difuzat pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Partida va avea loc în Canada, pe Toronto Stadium, de la ora 22:00.

SUA - Paraguay va avea loc în cursul nopții, la ora 04:00 ora României, pe Los Angeles Stadium. Meciul va fi difuzat în direct pe Antena 1 și pe Antena PLAY.

Joi, Mexic s-a impus cu 2 la 0 în fața Africii de Sud prin Quinones (minutul 9) și Jimenez (minutul 67).

Toate meciurile de la Cupa Mondială 2026 vor fi transmise la TV de Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena PLAY.