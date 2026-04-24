Los Angeles Stadium, cel mai scump stadion construit vreodată, va găzdui meciuri la CM 2026. Arena a costat 5,5 miliarde de dolari

48 de echipe se vor duela în această vară pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal, exclusiv în Universul Antena. Cele 104 meciuri se vor desfășura pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic. Vorbim despre unele dintre cele mai legendare arene ale lumii.

Astăzi aducem în atenţie cel mai scump stadion construită vreodată: Los Angeles Stadium. Arena din Inglewood California a costat nu mai puţin de cinci miliarde şi jumătate de dolari. Arena spectaculoasă se încadrează perfect în peisajul de Hollywood.

Deasupra terenului are un ecran circular unic, denumit infinity screen, care afişează imagini 4k pe ambele feţe şi cântăreşte mai bine de 1000 de tone. Arena cu o capacitate de peste 73 de mii de locuri a găzduit în 2022 o ediţie cu adevărat specială a Super Bowl.

A fost doar pentru a doua oară în istorie când echipa locală a unui oraş a câştigat trofeul pe teren propriu. Este vorba despre Los Angeles Rams. Arena a găzduit şi mai multe partide ale Copa America 2024. Printre acestea se numără şi una dintre surprizele turneului, Brazilia reuşind doar un egal împotriva reprezentativei Costa Rica.

În această vară Los Angeles Stadium este principala arenă pe care naţionala Statelor Unite va juca. Aici SUA dispută două meciuri din grupe, împotriva Paraguayului şi împotriva Turciei. De asemenea, naţionala Elveţiei ajunge în california pentru o confruntare ce se anunţă decisivă pentru calificarea în şaisprezecimi împotriva Bosniei Herţegovina.

