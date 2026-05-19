Cupa Mondială 2026: Neymar a fost inclus în lotul Braziliei. Manuel Neuer, retras în 2024 de la națională, revine în tricoul Germaniei

Anul acesta, Cupa Mondială 2026 va fi un Mondial record, cu mai multe echipe, mai multe meciuri și mai multe goluri marcate ca niciodată. Neymar a fost inclus, pentru a patra oară în carieră, în lotul pentru Cupa Mondială, iar legenda fotbalului german, Manuel Neuer, revine în tricoul Germaniei, la doi ani de la retragerea de la națională.

Neymar merge pentru a patra oară la FIFA World Cup 2026. Fotbalistul brazilian a reușit să îl impresioneze pe Carlo Ancelotti prin dedicarea arătată pe teren, astfel că și-a câștigat din plin biletul pentru America. Italianul a subliniat cât de importantă a fost, în procesul de selecție, experiența pe care Neymar o are la turneele finale, dar și atmosfera pozitivă pe care o creează în vestiar.

Trecem acum de la o legendă a fotbalului brazilian la una a fotbalului german. Manuel Neuer a spus „da” revenirii în tricoul Germaniei pentru Cupa Mondială. În vârstă de 40 de ani, Neuer s-a retras în 2024, însă, după un sezon extraordinar la FC Bayern Munich, a acceptat acum să redevină portarul numărul 1 al Germaniei.

Totuși, sunt și vești proaste. Mijlocașul celor de la Barcelona, Fermin Lopez, s-a accidentat în ultimul meci din campionat și va rata Cupa Mondială.

Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie, FIFA World Cup 2026. Meciurile spectacol din Canada, United States și Mexico se văd, în exclusivitate, în universul Antena.