Janez Jansa, admirator înfocat al lui Donald Trump, urmează să redevină prim-ministru în Slovenia după ce a format o coaliție

2 minute de citit Publicat la 09:04 19 Mai 2026 Modificat la 09:04 19 Mai 2026

Jansa a fost prim-ministru în timpul pandemiei de coronavirus. Foto: Profimedia Images

Șeful dreptei reacționare slovene, Janez Jansa, un admirator înfocat al lui Donald Trump, a anunțat, luni, că a încheiat un acord de coaliție pentru a forma un guvern, punând Slovenia din nou pe calea unui viraj „iliberal”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Apropiat al lui Viktor Orban, Janez Jansa vorbește de o „revenire la valorile slovene”, ale „familiei tradiționale”, și promite să „închidă robinetul” banilor publici pentru anumite ONG-uri pe care le consideră prea politice, în fapt pentru segmente ale societății civile care i se opun din punct de vedere ideologic politicilor sale reacționare.

În timpul celui de-al treilea mandat al său, din 2020 până în 2022, a avut tot mai multe dispute cu Uniunea Europeană și a încercat să pună controleze presa, alimentând criticile privind o derivă anti-liberală, însoțită de tăieri din bugetul public.

„Condițiile sunt îndeplinite” pentru o candidatură la funcția de prim-ministru, a declarat, luni seară, Jansa, după ce partidul său, SDS, a aprobat un acord de coaliție cu două formațiuni de centru-dreapta. „Se va face mâine”, a spus el.

Formațiunea sa, Partidul Democrat Sloven (SDS), a ocupat locul al doilea, după Mișcarea pentru Libertate (GS) condusă de premierul liberal în exercițiu, Robert Golob, la alegerile parlamentare din 22 martie.

Modul în care a gestionat pandemia de Covid-19, considerat autoritar, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a dus la victoria zdrobitoare a lui Golob, pe atunci novice în politică, în 2022.

Guvern de coaliție

Janez Jansa a ajuns la un acord cu partidul creștin-democrat Nova Slovenija (NSi) și cu partidul Democrații al lui Anze Logar, asigurându-și 43 din cele 90 de locuri din Parlament.

De asemenea, el beneficiază de sprijinul celor cinci parlamentari din Resnica, un partid anti-sistem care a reușit să intre în Parlament la alegerile din martie, ceea ce îi garantează majoritatea parlamentară.

Analistul politic Aljaz Bitenc Pengov prezice, însă, că această alianță nu va fi stabilă mult timp, deoarece „depinde de Resnica și de nivelul de satisfacție al Democraților”, cu poziții divergente. Janez Jansa va trebui, de asemenea, să „limiteze agitația pro-rusă” din Resnica.

Liderul Resnica, Zoran Stevanovic, a fost ales președinte al Parlamentului cu sprijinul conservatorilor lui Jansa, din Nova Slovenija, și al Democraților lui Logar.

Săptămâna trecută, el a declarat că partidul său va „susține candidatura lui Jansa la funcția de prim-ministru”, fără a se alătura coaliției, dorind să rămână „un partid de opoziție înverșunat care îi va supraveghea îndeaproape”.

Programul lui Jansa include, de asemenea, reduceri de impozite și descentralizarea anumitor servicii.

„Vom garanta un stat mai puțin costisitor, dar de calitate mai bună”, a declarat el recent, după ce a criticat în repetate rânduri cheltuielile guvernului de coaliție de centru-stânga al lui Robert Golob. El a mai criticat vehement recunoașterea statului Palestina în 2024 de către guvernul în exercițiu.

Partidul lui Robert Golob a condamnat acordul de coaliție.

„Acesta este un guvern pentru care alegătorii nu au votat. Este rezultatul înșelăciunii, al promisiunilor încălcate și al manipulării”, a declarat Borut Sajovic, șeful grupului parlamentar GS.

Sfârșitul campaniei electorale a fost marcat de acuzații de ingerință străină. Autoritățile au anunțat atunci că anchetează pentru a stabili dacă firma israeliană de spionaj Black Cube se află în spatele publicării online a unor înregistrări cu un lobbyist, un avocat și un ministru, înregistrări ce sugerează fapte de corupție în guvern Golob.

Janez Jansa a recunoscut că s-s întâlnit cu unul dintre reprezentanții Black Cube, dar a negat că ar fi implicat în publicarea înregistrărilor video.