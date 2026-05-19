Decizie șoc în SUA: o comisie veche de 90 de ani pentru cooperarea militară cu Canada a fost suspendată

Premierul canadian Mark Carney și președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Statele Unite își suspendă o parte a cooperării militare cu Canada, pe fondul tensiunilor crescânde dintre cei doi vecini. Un oficial de rang înalt de la Pentagon a făcut anunțul, luni, într-o postare pe X în care a acuzat Ottawa că nu şi-a îndeplinit angajamentele în materie de apărare, relatează Agerpres. Astfel, activitatea unei comisii mixte pentru securitate și apărare, înființată în urmă cu 86 de ani, a fost oprită.

Elbridge Colby, subsecretar pentru probleme politice al Pentagonului, a anunţat pe X că Departamentul Apărării suspendă activitatea în cadrul Comisiei mixte permanente pentru apărare deoarece Canada nu a făcut suficient în ce priveşte politica de apărare.



„O Canadă puternică care prioritizează forța concretă în detrimentul retoricii, este în beneficiul nostru, al tuturor. Din păcate, Canada nu a reușit să facă progrese credibile în ceea ce privește angajamentele sale de apărare. (...) Nu mai putem evita decalajele dintre retorică şi realitate”, a scris Colby.

A strong Canada that prioritizes hard power over rhetoric benefits us all. Unfortunately, Canada has failed to make credible progress on its defense commitments. DoW is pausing the Permanent Joint Board on Defense to reassess how this forum benefits shared North American… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) May 18, 2026



Comisia mixtă, înfiinţată în 1940 pentru a coordona problemele de securitate şi apărare dintre cei doi vecini, include reprezentanţi militari şi guvernamentali de rang înalt din amândouă ţările.

Canada trebuie să investească mai mult în propriile capacităţi militare, a susținut Colby în postarea citată.



„Americanii şi canadienii vor fi în siguranţă şi prosperi doar investind în propriile noastre capacităţi de apărare”, a subliniat responsabilul american.



În postarea sa, Colby a făcut trimitere la un discurs pe care prim-ministrul canadian Mark Carney l-a susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos în ianuarie şi în care acesta a declarat că ordinea globală condusă de SUA se fracturează sub presiunea concurenţei dintre marile puteri şi a erodării cooperării bazate pe reguli.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a reacţionat furios la discurs la acel moment.



Relaţiile dintre Statele Unite şi Canada s-au deteriorat de când Trump a revenit în funcţie, în ianuarie 2025. Pe lângă chestiunea tarifelor comerciale, legăturile s-au tensionat din cauza remarcilor repetate ale lui Trump despre transformarea Canadei într-al 51-lea stat american.