Trump atacă din nou Canada după discursul lui Carney de la Davos. SUA retrag certificarea avioanelor canadiene și impun tarife de 50%

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, că Statele Unite vor retrage certificarea aeronavelor Bombardier canadiene, precum şi a „tuturor aeronavelor fabricate în Canada”, ca răspuns la certificatele „refuzate” de guvernul canadian pentru avioane americane, relatează AFP, citată de Agerpres.

Donald Trump a declarat într-o postare pe reţeaua sa, Truth Social, că guvernul canadian refuză „nejustificat, ilegal şi persistent” să acorde certificarea avioanelor americane Gulfstream 500, 600, 700 şi 800.

„Prin prezenta, retragem certificarea avioanelor lor Bombardier Global Express”, model de afaceri, „şi a tuturor aeronavelor fabricate în Canada, până când Gulfstream, o mare companie americană, obţine certificarea completă”, a scris el.

În aceeaşi postare, liderul de la Casa Albă a ameninţat că va impune tarife de „50% pentru toate aeronavele vândute în Statele Unite” dacă guvernul canadian îşi menţine interdicţia privind vânzarea de „produse Gulfstream”.

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a minimalizat ameninţările recente făcute, luni, de Donald Trump cu privire la impunerea unor taxe vamale de 100%, afirmând că aceasta face parte în primul rând dintr-o strategie de negociere comercială.

De la revenirea la putere, Donald Trump şi-a făcut un obicei din a-l numi pe fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau „guvernator” pentru a-l umili şi a reaminti dorinţa de a face din Canada un stat american.

Succesorul său, Mark Carney, care a preluat funcţia în martie, scăpase până în prezent de astfel de remarci, dar de la discursul notabil al premierului canadian la summitul de la Davos, tonul preşedintelui american s-a înăsprit continuu.