Discurs sumbru al premierului Canadei la Davos: „Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”

Mark Carney, premierul Canadei, a criticat dur atitudinea Statelor Unite sub Donald Trump și a spus că ordinea mondială de după Al Doilea Război Mondial „e pe cale de dispariție”, relatează CNN. Declarația a fost făcută la Davos.

Liderul canadian a spus că „țările de dimensiuni medii trebuie să lucreze împreună” pentru a se putea apăra de marile puteri agresive, dând de înțeles că e nevoie de o „coaliție anti-Trump”.

„Pare că fiecare zi ne aduce aminte că trăim într-o epocă a rivalității între marile puteri. Că ordinea mondială bazată pe reguli e pe cale de dispariție, că cei mai puternici pot să facă tot ce pot, în timp ce cei slabi trebuie să sufere ce trebuie.

În fața unei astfel de logici, există o tendință puternică a țărilor să meargă înainte așa, să se conformeze, să evite problemele și să spere că dacă se conformează vor avea parte de siguranță. Nu așa funcționează”, a declarat Carney într-un discurs sumbru la Davos, marți seară.

Fără să-l menționeze direct pe Donald Trump, Carney a accentuat că marile puteri au început să „folosească integrare economică pe post de armă”, „tarifele care formă de influență” și „lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități ce pot fi exploatate”.

„Canada se opune ferm folosirii tarifelor pe subiectul Groenlandei și cere discuții concentrate pe subiect, pentru a ne atinge obiectivele comune de securitate și prosperitate în Arctica”, a adăugat Carney.

Prim-ministrul canadian a avertizat și că marile puteri nu trebuie să-și hărțuiască aliații și să forțeze sistemul internațional prea multă, o aluzie evidentă la amenințările lui Donald Trump.

„Hegemonii nu pot să continue să-și monetizeze constant relațiile.

Puterile mijlocii trebuie să acționeze împreună, pentru că dacă nu vom fi la masă, vom fi în meniu”, a concluzionat liderul canadian.

Discursul integral al lui Mark Carney

„Se pare că în fiecare zi ni se amintește că trăim într-o eră a rivalității dintre marile puteri - că ordinea bazată pe reguli se estompează, că cei puternici pot face ce pot, iar cei slabi trebuie să sufere ce trebuie.

Și acest aforism al lui Tucidide este prezentat ca inevitabil, ca o reafirmare a logicii naturale a relațiilor internaționale. Și confruntate cu această logică, există o tendință puternică a țărilor să meargă înainte așa, să se conformeze, să evite problemele și să spere că dacă se conformează vor avea parte de siguranță.

Nu așa funcționează. Deci, care sunt opțiunile noastre?

În 1978, disidentul ceh Vaclav Havel, ulterior președinte, a scris un eseu intitulat «Puterea celor fără putere», în care punea o întrebare simplă: cum s-a susținut sistemul comunist?

Iar răspunsul său a început cu o băcănie.

În fiecare dimineață, vânzătorul își pune un afiș în vitrina sa, cu textul: «Muncitori din întreaga lume, uniți-vă». El nu crede în asta. Nimeni nu crede. Dar el pune oricum afișul acolo pentru a evita problemele, pentru a semnala conformitatea, pentru a se înțelege. Și pentru că fiecare comerciant de pe fiecare stradă face același lucru, sistemul persistă - nu doar prin violență, ci prin participarea oamenilor obișnuiți la ritualuri pe care le știu în mod privat a fi false.

Havel a numit acest lucru a trăi în interiorul minciunii. Puterea sistemului nu vine din adevărul său, ci din dorința tuturor de a acționa ca și cum ar fi adevărat. Iar fragilitatea sa provine din aceeași sursă. Chiar și atunci când o singură persoană încetează să mai acționeze, când băcanul își îndepărtează afișul, iluzia începe să se risipească.

Prieteni, este timpul ca firmele și țările să își dea jos afișele.

Timp de decenii, țări precum Canada au prosperat sub ceea ce am numit ordinea internațională bazată pe reguli. Ne-am alăturat organizațiilor sale, am lăudat principiile sale, am beneficiat de predictibilitatea sa. Și datorită acestui fapt, am putut urmări politici externe bazate pe valori sub protecția sa.

Știam că povestea ordinii internaționale bazate pe reguli era parțial falsă, că cei mai puternici se scuteau de obligații atunci când le era convenabil, că regulile comerciale erau aplicate asimetric și știam că dreptul internațional se aplica cu o rigoare variată, în funcție de identitatea acuzatului sau a victimei.

Această ficțiune era utilă, iar hegemonia americană, în special, a contribuit la furnizarea de bunuri publice, rute maritime deschise, un sistem financiar stabil, securitate colectivă și sprijin pentru cadre de soluționare a disputelor.

Așa că am pus afișul în vitrină. Am participat la ritualuri și am evitat în mare măsură să semnalăm decalajele dintre retorică și realitate.

Această înțelegere nu mai funcționează.

Permiteți-mi să fiu direct. Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții.

În ultimele două decenii, o serie de crize în domeniul financiar, al sănătății, al energiei și al geopoliticii au scos la iveală riscurile unei integrări globale extreme. Dar, mai recent, marile puteri au început să folosească integrarea economică ca arme, tarifele ca pârghie, infrastructura financiară ca coerciție, lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități care trebuiau exploatate.

Nu poți trăi în minciuna beneficiului reciproc prin integrare atunci când integrarea devine sursa subordonării tale.

Organizațiile multilaterale pe care s-au bazat puterile mijlocii - OMC, ONU, COP, însăși arhitectura rezolvării colective a problemelor - sunt amenințate. Drept urmare, multe țări trag aceleași concluzii, și anume că trebuie să dezvolte o mai mare autonomie strategică în domeniul energiei, alimentelor, mineralelor critice, finanțelor și lanțurilor de aprovizionare. Și acest impuls este de înțeles.

O țară care nu se poate hrăni singură, nu se poate alimenta singură sau nu se poate apăra are puține opțiuni. Când regulile nu te mai protejează, trebuie să te protejezi.

Dar să fim limpezi în privința unde duce acest lucru. O lume a fortărețelor va fi mai săracă, mai fragilă și mai puțin sustenabilă.

Și există un alt adevăr: dacă marile puteri abandonează chiar și pretenția regulilor și valorilor pentru urmărirea nestingherită a puterii și intereselor lor, câștigurile din tranzacționalism vor deveni mai greu de reprodus.

Hegemonii nu își pot monetiza continuu relațiile. Aliații se vor diversifica pentru a se proteja împotriva incertitudinii. Vor cumpăra asigurări, vor crește opțiunile pentru a reconstrui suveranitatea, o suveranitate care odată era ancorată în reguli, dar care va fi din ce în ce mai ancorată în capacitatea de a rezista presiunii.

Această sală știe că acesta este managementul clasic al riscului. Managementul riscului are un preț, dar acel cost al autonomiei strategice, al suveranității, poate fi și împărtășit. Investițiile colective în reziliență sunt mai ieftine decât construirea de către fiecare a propriilor fortărețe. Standardele comune reduc fragmentările. Complementaritățile sunt sume pozitive.

Întrebarea pentru puterile mijlocii precum Canada nu este dacă să se adapteze la noua realitate - trebuie.

Întrebarea este dacă ne adaptăm pur și simplu construind ziduri mai înalte sau dacă putem face ceva mai ambițios.

Acum, Canada a fost printre primii care au auzit semnalul de alarmă, determinându-ne să ne schimbăm fundamental postura strategică. Canadienii știu că vechile noastre presupuneri confortabile conform cărora geografia și apartenența noastră la alianțe”, a spus prim-ministrul canadian la Davos.