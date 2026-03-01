CNN: Săptămâna în care Inteligența Artificială a schimbat totul. Sursa foto: Getty

Teoriile despre cum Inteligența Artificială va schimba lumea circulă de mult timp, dar această săptămână a fost diferită, ca și cum s-a întâmplat ceva cu adevărat măreţ. Piața bursieră s-a prăbușit - în trei zile diferire - din cauza temerilor atât pesimiste, cât și optimiste ale investitorilor cu privire la AI, inclusiv perspectiva Nvidia asupra scenariului în care munca cu "gulere albe" s-ar evapora, notează CNN.

Anthropic a dezvăluit noi instrumente care ar putea schimba radical modul în care oamenii lucrează. Apoi, Anthropic a intrat într-o luptă cu Pentagonul privind liniile roșii, care risca să transforme compania de inteligență artificială într-o paria. În același timp, compania și-a relaxat politica de siguranță, pe măsură ce piața inteligenței artificiale continua să avanseze.

Și apoi a fost Block, care a concediat 4.000 de persoane - aproape jumătate din personal - din cauza inteligenței artificiale. CEO-ul companiei a prezis că și alte companii urmau să facă același lucru.

Temerile investitorilor

Indicele Dow Jones a scăzut luni cu peste 800 de puncte, în mare parte din cauza unei postări pe Substack a Citrini Research, care prezenta scenarii despre cum evoluțiile în domeniul inteligenței artificiale ar putea perturba anumite părți ale economiei.

Postarea preciza chiar că nu face predicţii. Și totuși, acțiunile companiilor menționate în raport - precum DoorDash și American Express - s-au prăbușit luni.

Prăbuşire după rezultatele Nvidia

Acțiunile companiilor de tehnologie au scăzut din nou joi, după ce producătorul de cipuri Nvidia și-a publicat rezultatele financiare. Deși profitul companiei aproape s-a dublat în trimestrul al patrulea, iar vânzările au atins un maxim istoric, Wall Street a părut dezamăgită de perspectivele sale oarecum lipsite de strălucire. Acest lucru a alimentat îngrijorările legate de bula inteligenței artificiale, cum că investițiile masive în infrastructura de inteligență artificială s-ar putea să nu se traducă în randamente mari.

Scăderile abrupte din această săptămână au arătat cât de atenți sunt investitorii în ceea ce privește inteligența artificială - chiar și atunci când veștile sunt bune sau când scenariile apocaliptice sunt complet inventate.

Anthropic a alimentat temerile legate de perturbări la începutul acestei luni, când a anunțat o actualizare a serviciului agent Claude Cowork, alimentând temerile că ar putea înlocui zeci de instrumente software.

Marți, Anthropic a anunțat o altă actualizare a serviciului Claude pentru a îmbunătăți performanța instrumentului în anumite job-uri, cum ar fi design, resurse umane și managementul averii, iar acum poate funcționa în aplicații precum Microsoft Excel și PowerPoint.

Anthropic a negat că instrumentele sale vor înlocui instrumentele software și locurile de muncă existente, menționând că Claude Cowork este conceput pentru a fi complementar. Însă actualizările sale rapide dau lovitura Wall Street-ului.

Anthropic vs Pentagon

Dario Amodei, directorul executiv Anthropic, s-a confruntat direct cu Pentagonul într-o luptă cu mize mari privind siguranța inteligenței artificiale.

Anthropic a stabilit două linii roșii pentru inteligența artificială: Claude nu va fi utilizată în arme autonome și nu va fi utilizată în supravegherea în masă a cetățenilor americani.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Pentagonul va folosi Legea privind producția de apărare pentru a accesa tehnologiile Anthropic, indiferent de decizia companiei. El s-a întâlnit cu Amodei marți, spunând că Pentagonul dorește să utilizeze modelul de inteligență artificială „în toate scopurile legale” și a stabilit un termen limită vineri pentru ca firma să fie de acord.

„Anthropic ar trebui să se organizeze și să fie de ajutor în această perioadă de eliminare treptată, altfel voi folosi întreaga putere a președinției pentru a-i determina să se conformeze, cu consecințe civile și penale majore care vor urma”, a spus Trump.

Însă Anthropic a respins oferta Pentagonului.

„Amenințările nu ne schimbă poziția: nu putem, cu conștiință împăcată, să acceptăm cererea lor”, a spus Amodei.

Între timp, miercuri, Anthropic și-a relaxat politica de siguranță de bază pentru a se adapta mai bine la o piață în mișcare rapidă, în care concurenții ar putea să nu respecte aceleași standarde de siguranță.

Blochează concedieri

Economiștii și investitorii sunt îngrijorați că adoptarea inteligenței artificiale ar putea duce la concedieri în masă.

Aceste temeri par să se fi concretizat joi, când Block - compania din spatele Square, Cash App și Afterpay - a anunțat că face restructurări de 40%. Cofondatorul Jack Dorsey a invocat clar „instrumentele de informații” ca motiv într-o scrisoare către acționari.

Acest lucru a stârnit o mulțime de noi temeri cu privire la o apocalipsă a job-urilor, una despre care mulți economiști încă se îndoiesc că va veni. Dar predicția lui Dorsey privind concedierile în masă induse de inteligența artificială pare cu siguranță mai aproape de realitate săptămâna aceasta decât oricând în istorie.