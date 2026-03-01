Atac armat în masă în Texas - au fost uciși trei oameni, iar alți 14 sunt răniți. FBI suspectează că e vorba de un act terorist

Foto: Getty Images

Un atac armat în masă a avut loc, duminică dimineață, în Austin, în statul american Texas. Poliția din acest stat a informat că au fost ucise trei persoane și alte 14 au fost rănit. FBI a transmis că examinează „indicii” care ar putea sugera că este vorba de un act terorist.

Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia. În același timp, 14persoane au fost spitalizate, trei dintre ele fiind în stare critică.

Oficialii din cadrul forţelor de ordine nu au dezvăluit numele autorului atacului şi nici nu au identificat un motiv specific, dar agentul FBI Alex Doran a declarat, duminică, în fața reporterilor că „există elemente legate de suspect şi vehiculul său care indică o posibilă legătură cu terorismul”.

Grupul de lucru comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliţie din Austin la anchetă, care include personal din echipele de colectare a probelor şi de criminalistică digitală ale agenţiei federale, a declarat Doran într-o conferinţă de presă.

Focurile de armă au avut loc în faţa Buford's, un bar popular în stil roadhouse din centrul oraşului Austin, cunoscut pentru proximitatea sa faţă de food truck-uri, potrivit relatărilor din presa locală.

Potrivit ziarului Austin American-Statesman, şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis, a declarat că autorul atacului a condus un SUV mare în jurul barului de mai multe ori înainte de a opri, a aprins luminile de avarie, a coborât geamul şi a tras asupra clienţilor aflaţi în curtea Buford's şi în faţa barului.

Incidentul a marcat cel de-al 56-lea atac armat din SUA soldat cu mai multe victime în acest an.

Potrivit datelor din Gun Violence Archive, care defineşte un atac armat în masă ca un incident în care cel puţin patru persoane, fără a include atacatorul, sunt rănite sau ucise de focuri de armă, Statele Unite au înregistrat 407 atacuri armate în masă anul trecut.

Secretara de presă a Casei Albe a făcut în treacăt referire la acest atentat, într-o postare pe Twitter despre războiul SUA-Iran. Leavitt a spus că Trump a fost informat și a vorbit despre suspiciunile FBI cu privire la posibila natură teroristă a atacului.