Keir Starmer anunță că bazele britanice vor putea fi folosite de americani pentru războiul lor cu Iranul

1 minut de citit Publicat la 00:02 02 Mar 2026 Modificat la 00:02 02 Mar 2026

Foto: Captură video Twitter/@Keir_Starmer

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a anunțat într-un mesaj video pe Twitter că le va permite americanilor să folosească bazele militare britanice pentru acțiuni defensivă în războiul cu Iranul, informează BBC.

„Partenerii noștri din Golf ne-au cerut să facem mai mult pentru a-i apăra. Avem avioane britanice în aer ca parte a unor operațiuni defensive coordonate care au interceptat deja cu succes atacuri iraniene”, spune el.

„Dar singura modalitate de a opri amenințarea este să distrugem rachetele la sursă — în depozitele lor de stocare sau la lansatoarele folosite pentru a le lansa”.

Starmer spune că SUA „au solicitat permisiunea de a folosi baze britanice pentru acest scop defensiv specific și limitat”.

„Am luat decizia de a accepta această solicitare pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, să ucidă civili nevinovați, să pună în pericol vieți britanice și să lovească țări care nu au fost implicate”, a adăugat el.

„Cu toții ne amintim greșeala din Irak”

„Nu ne alăturăm acestor lovituri — dar vom continua acțiunile noastre defensive în regiune”, a mai spus prim-ministrul guvernului britanic.

„Vreau să fiu foarte clar: cu toții ne amintim greșelile din Irak. Și am învățat acele lecții. Nu am fost implicați în loviturile inițiale asupra Iranului și nu ne vom alătura acțiunilor ofensive acum”.

Totuși, el spune că Iranul „urmărește o strategia pământului pârjolit”, astfel că Regatul Unit „sprijină autoapărarea colectivă a aliaților noștri și a cetățenilor noștri din regiune”.

Starmer spune că aceasta „cea mai bună modalitate de a elimina amenințarea urgentă și de a preveni escaladarea situației”.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026