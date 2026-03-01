Decret șocant în Afganistan. Talibanii le permit bărbaților să își bată soțiile dacă nu le rup oasele sau nu lasă răni deschise

Organizațiile pentru drepturile omului afirmă că talibanii operează un sistem de facto de apartheid de gen, împiedicând femeile să participe la orice fel de viață publică. Foto: Getty Images

Autoritățile talibane din Afganistan au emis un decret care pedepsește sodomia cu moartea, dar care le permite bărbaților să-și bată soțiile câtă vreme nu le rup oase şi nu le lasă răni vizibile, notează CNN.

Activiștii pentru drepturile omului au catalogat această măsură drept „devastatoare” și au avertizat că accesul femeilor la justiție va fi și mai mult limitat.

"Bărbații au dreptul să conducă complet femeile”, a declarat activistul pentru drepturile omului Mahbouba Seraj pentru CNN. "Cuvântul lui este cuvântul legii – asta e tot", a adăugat acesta.

Pedepsele erau deja răspândite în Afganistan, dar acum au fost reglementate în mod clar. Talibanii insistă că toate hotărârile lor sunt în conformitate cu legea islamică Sharia și au legitimitate religioasă.

Ce pedepse prevede decretul

„Dacă un soț își lovește soția atât de grav încât îi rupe un os sau îi lasă o rană deschisă, iar soția depune plângere, atunci soțul va fi considerat infractor”, se arată în decret. „Un judecător ar trebui să-l condamne la 15 zile de închisoare.”

Pedeapsa pentru abuzul asupra animalelor este și mai severă. Decretul prevede că oricine loveşte animale precum câinii sau cocoșii ar trebui condamnat la cinci luni de închisoare.

Decretul permite, de asemenea, unui tată să-și pedepsească copilul pentru faptul că nu s-a rugat. Iar pedeapsa pentru un profesor care bate un elev atât de grav, încât îi rupe un os, este concedierea.

Femeilor afgane le este interzis aproape orice muncă în afara casei. UNICEF estimează că peste 2 milioane de fete și femei au fost excluse de la educație.

Decretul pune, de asemenea, presiune asupra disidenței. Oricine îl insultă pe liderul taliban Hibatullah Akhundzada trebuie să primească 39 de lovituri de bici și un an de închisoare, în timp ce oricine „jigneşte înalți oficiali” este pasibil de șase luni de închisoare și 20 de lovituri de bici.

Când se aplică pedeapsa cu moartea

Pedeapsa cu moartea este, de asemenea, prevăzută pentru o gamă largă de infracțiuni.

Un judecător sau un imam poate condamna la moarte pe oricine răspândește doctrine „contrare islamului”, pe hoţii recidivişti, pe homosexuali sau vrăjitori.

Activiștii spun că modul în care doctrina definește un „musulman” lasă autorităților o largă libertate de a pedepsi minoritățile religioase într-o țară diversă.

„Nu vă pot spune câte apeluri primesc de la femei disperate în tot Afganistanul”, a declarat Seraj, activista pentru drepturile femeilor.

„Când ai astfel de legi implementate și soțul poate decide asupra tuturor lucrurilor, atunci uită de asta. Cel puțin, înainte, exista teama de instanțe, de judecători. Acum ce facem?”.