Ce salarii au angajații OpenAI. Sunt printre cei mai bine plătiți din Silicon Valley

Angajații OpenAI sunt printre cei mai bine plătiți din Silicon Valley. FOTO: Getty Images

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, spunea la începutul acestui an că se nu se vor mai face angajări la compania sa de inteligență artificială, pentru a evita valul de concedieri care a zguduit industria tech. În practică însă, OpenAI continuă să se extindă. Documentele depuse la autoritățile federale din SUA arată că firma încă face recrutări din străinătate, iar "războiul talentelor" din AI e departe de a se stinge.

OpenAI atrage personal din universități de elită precum Stanford, MIT și Carnegie Mellon, iar pachetele salariale reflectă această competiție.

Potrivit The Wall Street Journal, cei peste 4.000 de angajați ai companiei primesc, în medie, aproximativ 1,5 milioane de dolari în compensații sub formă de acțiuni.

Compania nu publică grile salariale, însă rapoartele federale necesare pentru angajarea lucrătorilor străini (de tip H-1B) oferă indicii despre nivelul de plată pentru anumite posturi. Aceste declarații reflectă doar salariul de bază, nu și acțiunile sau bonusurile, care pot crește substanțial veniturile totale.

Peste 60 de angajări internaționale într-un singur trimestru

În cel mai recent trimestru raportat (angajările făcute în perioada octombrie - decembrie 2025), OpenAI ar fi angajat peste 60 de angajați din afara SUA, mai mult decât în trimestrul anterior.

Cercetare și AI

Sspecialist inteligență & investigații: 320.000 – 382.500 dolari

Inginer sisteme AI: 245.000 – 460.000 dolari

Inginer/architect sisteme AI pentru cercetare: 310.000 – 460.000 dolari

Inginer de cercetare: 210.000 – 460.000 dolari

Cercetător în AI: 245.000 – 685.000 dolari

Inginerie și data science

Specialist data science: 188.885 – 405.000 dolari

Inginer/specialist data science: 255.000 – 490.000 dolari

Inginer hardware: 250.000 – 555.000 dolari

Inginer securitate: 310.000 – 325.000 dolari

Dezvoltator software: 325.000 dolari

Inginer software: 170.000 – 490.000 dolari

Produs, program, design

Designer produs: 245.000 – 310.000 dolari

Product manager: 210.000 – 325.000 dolari

Project manager: 150.000 – 355.000 dolari

Vânzări și operațiuni

Vânzări/strategii de lansare: 180.000 – 290.000 dolari

Customer success: 165.000 – 240.000 dolari

Inginer implementare la client: 220.000 dolari

Inginer suport: 235.000 dolari