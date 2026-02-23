Sam Altman ia peste picior planul lui Musk de a lansa un milion de sateliți ca centre de date în spațiu: “E ridicol”

Altman a spus că centrele de date orbitale ar putea „avea sens într-o zi” / FOTO: Getty Images

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, sunt cunoscuți pentru divergențe în privința multor subiecte. Cea mai recentă temă a disputei este construirea de centre de date în spațiu. Musk a făcut din asta o prioritate. Însă Altman crede că este o fantezie, cel puțin deocamdată, potrivit Business Insider.

„Sincer, cred că ideea de a amplasa centre de date în spațiu, având în vedere peisajul actual, este ridicolă”, a spus Altman în timpul unui interviu în direct cu presa locală din New Delhi, vineri, provocând râsul publicului.

Altman a spus că centrele de date orbitale ar putea „avea sens într-o zi”, dar factori precum costurile de lansare și dificultatea reparării unui cip de computer în spațiu rămân obstacole copleșitoare.

„Nu am ajuns încă acolo”, a adăugat Altman. „Va veni și asta, cu timpul. Spațiul este excelent pentru multe lucruri. Centrele de date orbitale nu sunt ceva ce va conta la scară largă în acest deceniu.”

În timp ce multe companii Big Tech și de inteligență artificială cheltuiesc miliarde pentru construcția de centre de date pe Pământ, ochii lui Musk sunt ațintiți asupra stelelor, ca de obicei. Centrele de date orbitale sunt cea mai recentă ambiție a sa, așa cum a menționat într-o întâlnire cu toți angajații xAI din decembrie.

Constelație de un milion de sateliți

În februarie, SpaceX a declarat că obiectivul său este de a lansa o „constelație de un milion de sateliți care funcționează ca centre de date orbitale”. Compania a început deja să angajeze ingineri pentru a realiza acest lucru.

În timpul unei întâlniri cu toți angajații xAI din această lună, Musk a spus că achiziția xAI de către SpaceX le va permite să implementeze centrele de date orbitale mai rapid.

În ciuda scepticismului lui Altman, alți lideri din domeniul tehnologiei se întrec, de asemenea, în plasarea centrelor de date în spațiu. Proiectul Suncatcher al Google, dezvăluit în noiembrie 2025, își propune să facă exact acest lucru. CEO-ul Google, Sundar Pichai, a declarat pentru Fox News Sunday că firma ar putea începe plasarea centrelor de date - alimentate de soare - în spațiu încă din 2027.

Companiile de tehnologie și inteligență artificială se bazează pe centre de date pentru a-și alimenta produsele, cum ar fi modelele lingvistice mari și chatbot-urile. Aceste centre de date, însă, pot epuiza resursele de apă, pot suprasolicita rețelele electrice, pot crește poluarea și pot reduce calitatea generală a vieții.

O investigație realizată de Business Insider, publicată anul trecut, a constatat că peste 1.200 de centre de date fuseseră aprobate pentru construcție în SUA până la sfârșitul anului 2024, de aproape patru ori mai mult decât numărul din 2010.