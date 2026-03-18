Momentul în care un robot umanoid „angajat” la un fast food din California o ia razna în fața clienților. Colegii nu știu să-l oprească

1 minut de citit Publicat la 23:30 18 Mar 2026 Modificat la 23:50 18 Mar 2026

Robot scăpat de sub control la un restaurant hot pot din San Jose, California. Sursa foto: Strait Times via Youtube

Roboții umanoizi câștigă tot mai rapid popularitate, de la câmpurile de luptă până la liniile de producție din fabrici. Dar există dificultăți evidente atunci când vine vorba de împărțirea spațiilor cu noii noștri prieteni automatizați.

Chiar luna aceasta, un videoclip care a circulat online arăta un robot escortat de polițiști, după ce a speriat o femeie în vârstă.

Acum, un alt robot pare să fi scăpat de sub control în timp ce executa o rutină de dans la Cupertino's Haidilao, un restaurant de tip hot pot din San Jose, California, potrivit Futurism.

Un videoclip de pe rețelele sociale arată robotul dansator răsturnând veselă, spărgând farfurii și aruncând bețișoare în toate direcțiile. Șorțul portocaliu pe care îl purta robotul avea scris „I’m good” („Sunt bine/bun”) cu litere mari pe partea din față, completând perfect scena haotică.

Colegii umani ai robotului nu știu să îl oprească

Angajații restaurantului au fost nevoiți să intervină. Un angajat poate fi văzut ținând robotul de „guler”, în timp ce își folosește telefonul, probabil căutând în aplicația robotului comenzile de control.

A robot in China just smashed some dishes started dancing instead of working ? pic.twitter.com/cfkIjihnsx — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 17, 2026

În cele din urmă, a fost nevoie de trei angajați pentru a imobiliza robotul, toți fiind nevoiți să se ferească periodic pentru a evita loviturile provocate de mâinile sale agitate și pline de sos.

Pe lângă faptul că a fost „cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut azi”, mulți utilizatori de internet au remarcat ceea ce părea a fi lipsa evidentă a unui buton de oprire de urgență.

„Mai important, de ce nu există un mare buton roșu de oprire pe spatele lui? Nu ar trebui să fie nevoie să deschizi o aplicație pentru asta…”, a argumentat un utilizator.

„Așa începe cronologia din ‘Terminator’”

Incidentul pare să fi făcut parte dintr-un eveniment promoțional pentru „Zootopia 2” de la Disney, organizat într-o locație Haidilao din sudul Californiei.

Așa cum relatează site-ul chinezesc de știri economice și financiare Jiemian Global, Haidilao este administrat de o companie internațională de tip holding, cunoscută pentru investițiile în bucătării automatizate, cu roboți bucătari și sisteme de livrare a mâncării operate de roboți.

Futurism a solicitat un punct de vedere din partea companiei.

Deși trebuie să fi fost un spectacol extrem de amuzant, alți utilizatori online au adoptat un ton mai sumbru.

„Așa începe, de fapt, cronologia din ‘Terminator’”, a scris un utilizator pe Twitter. „Nu cu o explozie, ci cu un dans.”