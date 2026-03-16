China are deja zeci de școli de roboți unde umanoizii învață meserii, ca să fie „angajați” în fabrici, depozite și alte locuri de muncă

2 minute de citit Publicat la 14:41 16 Mar 2026 Modificat la 14:41 16 Mar 2026

Robotul umanoid cu AI G1 creat de o companie chineză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Galaxy General Robot Co

China își accelerează eforturile de a duce roboții umanoizi dincolo de simple demonstrații și de a-i integra în roluri practice din lumea reală. Țara operează școli pentru roboți dedicate antrenării umanoizilor pentru diverse sarcini reale, cu scopul de a comercializa roboți de nouă generație, potrivit Interesting Engineering.

Această inițiativă vine după ce China și-a prezentat cu succes tehnologia umanoizilor în cadrul galei Festivalului Primăverii, la începutul lunii februarie. Provincii precum Anhui, Zhejiang și Shandong înființează pe bandă rulantă centre de antrenament pentru roboți, pentru a accelera comercializarea tehnologiilor emergente din domeniul roboticii.

În prezent, un centru de antrenament din Shandong instruiește zeci de roboți umanoizi în sarcini de bază precum transportarea tăvilor, împăturirea hainelor și luarea sticlelor de apă de pe rafturi.

24 de „școli de roboți” sunt deja operaționale

Antrenarea roboților necesită date mult mai complexe decât majoritatea celorlalte domenii ale inteligenței artificiale. Spre deosebire de text sau imagini, care sunt folosite pentru antrenarea modelelor tradiționale de inteligență artificială, datele necesare pentru roboții umanoizi nu pot fi colectate de pe internet; ele trebuie generate prin interacțiune directă cu mașinile.

Datele respective includ informații despre mișcarea articulațiilor, viteză, rotație, input vizual, atingere, presiune și forță.

Pentru a susține acest efort, China a înființat până la sfârșitul anului trecut peste 40 de centre de colectare a datelor pentru roboți, susținute de stat, dintre care 24 sunt deja operaționale.

Aceste facilități găzduiesc, de obicei, zeci de roboți în spații mari asemănătoare unor birouri, care se întind pe mii de metri pătrați. Acolo, operatori umani repetă sarcini simple alături de mașini pentru a genera și înregistra date detaliate despre acțiuni fizice esențiale.

Roboți care învață meserii din domeniul auto, curățenie sau îngrijirea persoanelor în vârstă

Leju, o companie de roboți umanoizi care a înființat un centru de antrenament în Shijiazhuang, provincia Hebei, cu sprijin guvernamental, a creat în interiorul unui spațiu de 10.000 de metri pătrați medii precum o linie de asamblare auto, o locuință inteligentă și o unitate de îngrijire a persoanelor vârstnice. Compania operează 16 programe de antrenament pentru roboți umanoizi.

În unele cazuri, roboții echipați cu sisteme de realitate virtuală (VR) și captare a mișcării execută sarcini precum returnarea cutiilor goale, sortarea materialelor și ambalarea produselor.

Datele generate în acest centru ajung la aproximativ 6 milioane de înregistrări pe an, cel mai mare volum din China. Roboții umanoizi antrenați acolo au dobândit peste 20 de funcții, cu o rată raportată de succes a sarcinilor de 95%.

Într-un alt centru din provincia Hubei, aproximativ 100 de roboți umanoizi generează date repetând de sute de ori acțiuni precum împăturirea și călcarea hainelor sau ștergerea meselor.

„Aceasta este partea cea mai invidiată în străinătate”

„Dacă nu antrenezi roboții în situații reale, nu poți avansa cu adevărat tehnologia”, a declarat Li Chao, director tehnologic și cofondator al Deep Robotics.

„Cu politicile guvernamentale care promovează adoptarea roboților, putem încerca implementări reale și descoperi noi cazuri de utilizare. Aceasta este partea cea mai invidiată în străinătate”, a adăugat el.

Centrele de antrenament pentru roboți au început deja să genereze venituri concrete pentru companiile de robotică.

Trei centre de colectare a datelor din Jiangxi, Guangxi și Sichuan au livrat vânzări de roboți umanoizi în valoare de 566 de milioane de yuani (aproximativ 121,9 miliarde de woni) către compania chineză de robotică UBTECH Robotics.

Se așteaptă ca roboții umanoizi să fie introduși mai întâi în industriile de producție, cum ar fi fabricile de automobile, și în logistică, unde multe sarcini sunt simple și repetitive.