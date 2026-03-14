Un robot a fost escortat de polițiști după ce a speriat teribil o bătrână

Unul dintre agenți chiar pune mâna pe umărul robotului, ca și cum ar conduce o persoană. Foto: X

Un incident neobișnuit a avut loc săptămâna trecută în Macau, unde o femeie în vârstă de 70 de ani s-a speriat după ce a observat că este urmărită de un robot umanoid. Potrivit postului public Teledifusão de Macau (TDM), întâmplarea a avut loc joi seara, în apropierea unui complex rezidențial din cartierul Patane, scrie Futurism.

În jurul orei 21:00, femeia mergea pe stradă uitându-se în telefon. La un moment dat și-a dat seama că, imediat în spatele ei, se afla un robot umanoid de tip Unitree G1.

„Îmi faci inima să bată mai repede!”

Reacția ei a fost una foarte nervoasă. Într-un clip video devenit viral pe internet, femeia poate fi văzută certând robotul în timp ce câțiva trecători privesc scena. Ea s-a plâns că acesta a speriat-o.

„Îmi faci inima să bată mai repede!”, a strigat femeia, potrivit publicației Macau Post Daily. „Nu aveți altceva mai bun de făcut decât să umblați cu așa ceva? Sunteți nebuni?”

În timp ce femeia îl mustra, robotul ridică ambele brațe, un gest care a părut fie o încercare de scuze, fie o reacție programată. Oricum ar fi fost interpretat, nu a calmat situația.

The First Humanoid Robot Arrested by Police??‍♀️



One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1).



A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Robotul a fost escortat de poliție

În imaginile apărute ulterior, doi polițiști apar escortând robotul de la locul incidentului, într-o scenă care a stârnit amuzament pe internet. La un moment dat, unul dintre agenți chiar pune mâna pe umărul robotului, ca și cum ar conduce o persoană.

Autoritățile au precizat că robotul aparținea unui centru educațional din Macau și era folosit în zonă pentru activități de promovare. Aparatul a fost returnat operatorului său, un bărbat de 50 de ani, căruia poliția i-a recomandat să fie mai atent atunci când folosește robotul în spații publice.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Un reprezentant al centrului educațional, Towin Mak, a explicat pentru TDM că robotul părăsea zona în momentul incidentului. Femeia s-ar fi oprit în mijlocul trotuarului pentru a se uita la telefon, iar robotul, neputând să o ocolească, a rămas pur și simplu în spatele ei, așteptând.

Când femeia s-a întors și a observat robotul cu luminile aprinse în spate, s-a speriat, mai ales că era deja târziu.

Deși incidentul pare să fi fost doar o neînțelegere, femeia s-a simțit atât de rău încât, după sosirea poliției, a cerut să fie dusă la spital. După un control medical, ea a fost externată și a spus că nu va depune plângere. Poliția a confirmat că nu a existat niciun contact fizic și nicio persoană nu a fost rănită.

Pe rețelele sociale din China, povestea a devenit rapid virală. Mulți utilizatori s-au amuzat de imaginile cu polițiștii care „escortau” robotul, glumind că acesta ar fi fost „arestat”.

Alții au început însă o discuție mai serioasă despre siguranța și etica folosirii roboților în spații publice. Modelul Unitree G1 este tot mai des văzut în China, fiind utilizat frecvent în demonstrații tehnologice și clipuri virale pe rețelele sociale.