Primul robot umanoid de luptă a ajuns pe frontul din Ucraina. Poate folosi arme ca un soldat adevărat

1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Mar 2026 Modificat la 23:47 18 Mar 2026

Robotul, numit Phantom MK-1, are aproximativ 1,8 metri înălțime / Sursă foto: captură video X

Un robot umanoid capabil să folosească arme precum soldații și să se deplaseze asemănător oamenilor a ajuns pe frontul din Ucraina, unde va fi testat pentru misiuni de recunoaștere și sprijin militar. Este considerat primul proiect creat special pentru utilizare militară.

Robotul, numit Phantom MK-1, are aproximativ 1,8 metri înălțime și poate transporta echipamente de până la 40 de kilograme, inclusiv arme precum pistoale sau puști de tip M-16.

The Phantom MK1 is the first US humanoid robot built explicitly for combat.



$150k per unit. Ballistic armor.



Stealth coating that hides it from thermal sensors.



Can carry 20kg of weapons or equipment.



Reports claim two units are already being tested on the frontlines in… https://t.co/Mv1e5jth56 pic.twitter.com/DY5Gwq4N2j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 15, 2026

Totodată, este proiectat în așa fel încât să imite mișcările umane și să se deplaseze cu o viteză de până la un metru pe secundă, scrie Nextgendefense.com.

Primele două unități au fost deja trimise la Kiev.

Proiectul este considerat unic, iar investițiile în cercetare au fost de aproximativ 24 de milioane de dolari din partea Armatei, Marinei și Forțelor Aeriene ale SUA.

Dacă va avea succes, sistemul ar putea fi utilizat și în alte situații, inclusiv la granița de sud a Statelor Unite ale Americii sau testat în condiții dificile de pușcașii marini americani.

Dezvoltatorul, Foundation, cu sediul în SUA, a declarat că va respecta protocoalele Pentagonului care necesită autorizare umană înainte de orice angajament în luptă.

Robotul ar urma să fie testat din luna aprilie a acestui an pe frontul din Ucraina.

Nu este însă primul sistem tehnologic utilizat în război.

Câinii-roboţi sunt desfăşuraţi pe frontul din Ucraina pentru a scuti soldaţii ucraineni de misiuni periculoase, de la recunoaşterea poziţiilor ruse şi până la detectarea minelor şi ar putea deveni în curând o prezenţă comună pe front.

Greu de depistat şi agili, aceștia se pot dovedi aliaţi preţioşi pentru armata ucraineană.