Cel mai important Forum de la Davos din istorie. Trump merge să le ceară aliaților Groenlanda, Zelenski speră să discute și de Ucraina

CEO-ul JP Morgan, Jamie Dimon, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sau CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, sunt printre numele importante care vor fi prezente la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, informează CNBC.

Președintele american, Donald Trump, va fi și el prezent în persoană pentru prima oară în ultimii cinci ani. El a mai fost prezent în primul mandat, în 2020.

Trump va veni cu cea mai mare delegație americană prezentă vreodată la eveniment, conform organizatorilor.

Organizatorii forumului de la Davos spun că vor fi prezenți „aproape de 4.000 de lideri de domenii” plus un număr „record” de 400 de lideri politici, 850 de șefi de companii și 100 pionieri în domeniul tehnologiei.

Unul dintre statele care se află în mijlocul actualei furtuni geopolitice nu va fi reprezentat, însă. Danemarca a anunțat, luni, că nu va fi prezentă la Davos.

Decizia se datorează foarte probabil disputei tot mai intense pe tema Groenlandei, pe care Trump o tot cere anexată la SUA.

Decizia arată și cât de tensionată a fi întâlnirea europenilor cu Trump, la doar câteva zile după ce președintele american i-a amenințat cu tarife ostile pentru a-i obliga să cedeze Groenlanda.

„Orice decizie legată de participare este o chestiune care aparține doar guvernului respectiv. Putem să confirmăm cu guvernul danez nu va fi reprezentat la Davos, săptămâna aceasta”, a declarat purtătorul de cuvânt al forumului.

Printre celelalte nume mari care lipsesc se numără și Xi Jinping, dictatorul chinez, sau liderii indian și brazilian.

Nici prim-miniștrii Starmer și Meloni nu sunt pe listă, deși amândoi spun că vor participa.

Marile puteri economice

În timpul unei conferințe de presă de săptămâna trecută, organizatorii WEF au accentuat că șase din cele șapte puteri din G7 vor trimite reprezentanți, o mișcare „istorică”, conform președintelui WEF, Borge Brende.

În 2025, singurul lider G7 care a participat în persoană la forum a fost cancelarul german de atunci, Olaf Scholz.

Alături de Donald Trump, sunt așteptați să paricipe în persoană și președintele Emmanuel Macron, prim-ministrul Mark Carney și cancelarul Friedrich Merz.

Guvernul britanic nu a confirmat prezența premierului Keir Starmer – care nu a participat nici anul trecut – dar există informații că el va fi acolo.

Totuși, va participa sigur șefa finanțelor de la Londra, Rachel Reeves.

Nici șefa guvernului nipon nu a anunțat o participare, iar prezența sa e puțin probabilă având în vedere că abia ce a convocat alegeri anticipate.

Tot mai mulți CEO

Davos se desfășoară de luni seară până vineri dimineață. Tema de anul acesta este „Spiritul Dialogului”, cu o agendă concentrată pe cinci domenii – mediul geopolitic, AI, natură și climă, noi surse de creștere economică și „oameni și pregătire”.

Totuși interesul cel mai mare e legat de cine participă efectiv, conform lui Eric Kutcher, partener senior la McKinsey&Company, „partener strategic” al WEF.

„Mare interes va fi cu privire la cine va fi prezent. Mult mai mult decât veți vedea în alte subiecte”, a spus Kutcher.

Delegația lui Trump îi va include pe șeful diplomației, Marco Rubio, șeful Trezoreriei, Scott Bessent, plus acoliții lui Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner. Peședintele american va veni și el în persoană, miercuri.

Fondatorul WEF, Klaus Schwab, se numără printre absenți – după ce a organizat evenimentul vreme de decenii, Schwab a decis să renunțe la poziție în luna aprilie a anului trecut, după o investigație asupra unor acuzații de comportament inadecvat. Între timp, el a fost achitat.

CEO-ul BlackRock, Larry Fink, și vicepreședintele Roche, Andre Hoffman, au fost anunțați ca președinți interimari ai WEF, în august.

Pe lista de participanți se numără alte nume importante – CEO-ul Nvidia, Jensen Huang CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, CEO-ul DeepMind, Demis Hassabis.

Sarah Friar, șefa finanțelor OpenAI va fi și ea pe listă, însă CEO-ul companiei, Sam Altman, va absenta.

Printre principalele teme de discuție se vor număra ambițiile imperialiste ale lui Trump față de Groenlanda, tensiunile politice din Venezuela și amenințările lui Trump față de Iran.

Investitorii vor urmări și anunțuri ale companiilor AI, noutăți de la băncile centrale sau știri de la companii care aleg să-și diversifice piețele și să se îndepărteze de SUA.

Deși unele nume mari din politică nu vor participa, unii dintre liderii care merg, precum Javier Milei din Argentina sau Prabowo Subianto din Indonezia, sunt personaje importante.

Cine nu e pe listă

Deși WEF spune că sunt „aproape de” 65 de șefi de stat care vor participa, plus lideri regionali importanți ca Ursula von der Leyen, există și un număr de absențe notabile.

Președintele Braziliei, Lula da Silva, și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, nu vor participa direct, dar vor trimite delegații. Brende a descris delegația indiană ca fiind „puternică”.

De asemenea, în timp ce nici dictatorul chinez nu va fi prezent la Davos, delegația chineză include personaje influente în cercul de putere al Partidului Comunist Chinez – vicepremierul pentru comerț și finanțe, He Lifeng, de exemplu.

Pe listă nu e nici prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman. Vor participa, însă, mai mulți miniștri ai regimului saudit.

Prim-ministrul spaniol și-a anunțat și el anularea prezenței, ca urmare a coliziunii între două trenuri de mare viteză, în sudul țării, duminică.